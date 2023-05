¿Los hijos de Britney Spears ya no la quieren? Mira lo que hicieron

La legendaria artista Britney Spears no tiene una vida fácil. Desde hace ya casi dos décadas, pocos años después de hacerse famosa, los escándalos aparecieron en su vida y al parecer no se irán pronto. Desde casamientos insólitos, peleas físicas, batallas legales contra familiares y adicción a las drogas, la intérprete de "Baby one more time" vive en el ojo de la tormenta.

Luego de lo que fue la guerra para sacarse de encima la tutela legal de su padre, James Parnell Spears, Britney Spears sigue sin tener un solo momento de respiro.

Los hijos de Britney Spears se irían a vivir a Hawái.

Ahora, la noticia que la atemoriza tiene que ver nada menos que con sus hijos, Sean Preston Federline (17 años de edad) y Jayden James Federline (16) . Y es que los adolescentes habrían tomado la decisión de irse a vivir con su padre, el rapero Kevin Federline, al estado de Hawái.

El músico nacido en Fresno vive con su pareja, Victoria Prince, en el remoto estado del Océano Pacífico, perteneciente a Estados Unidos. Al parecer, la modelo y diseñadora de moda tiene una semana para intentar oponerse a que sus hijos se vayan de Los Ángeles, donde vive ella. Sin embargo, el abogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, ya tiene preparada una estrategia en caso de que Britney se niegue.

Tanto Victoria como Kevin tienen oportunidades laborales en Hawái, mientras que los dos menores de edad querrían un cambio de aire. A punto de terminar sus estudios en el colegio, buscarán un nuevo bachillerato lejos de Los Ángeles.

El duro estado de salud de Britney Spears

Por otro lado, una de las razones por las cuales los hijos querrían alejarse de la compositora es porque ella no les hace caso en mantener una vida saludable. En el documental de TMZ llamado "Britney Spears, The price of freedom", se reveló que la cantante "vive aislada" y "pasa mucho tiempo sola".

El director de TMZ, Brad Appleton, reveló: "A veces Britney conduce a un camino de tierra tranquilo, se estaciona y simplemente medita. Es una durmiente compulsiva, duerme por tres días y luego no dormirá en absoluto durante los próximos".

Enamorada de Sam Asghari, el modelo iraní con quien lleva seis años en pareja (y un año casada), Britney intenta aferrarse a él más que nunca, ahora que sus hijos se irán a un lugar tan remoto y que no parecen querer verla.