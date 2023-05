África Zavala enseña su escultural cuerpo y se lleva las miradas de todos

África Zavala está pasando por uno de los momentos más importantes de su carrera. Ella demostró todo su talento para ser una de las protagonistas de la octava temporada de El señor de cielos. Esta tira televisiva tuvo la brillante idea de incorporar a la actriz nacida en Ciudad de México y su ingresó resultó ser excelente para la historia.

Fue tan natural la incorporación de África Zavala que pareciera que lleva años trabajando con este excelente elenco. Su personaje, Mecha, tuvo una gran aceptación y rápidamente se metió en el corazón de los televidentes. Este éxito que posee se ve reflejado en las redes sociales donde posee millones de seguidores.

En esta oportunidad, África Zavala publicó una imagen de ella en su cuenta oficial de Instagram que demostró que además de ser una brillante actriz, es una excelente modelo. Es por eso que importantes marcas de indumentaria y de productos de belleza la convocan para que protagonice sus campañas publicitarias.

En la fotografía se puede ver a África Zavala lucir un vestido de color negro que se caracteriza por ser entallado al cuerpo. Este detalle hizo que se enalteciera su belleza y su escultural cuerpo. Junto a la captura la popular actriz mexicana agregó un extenso mensaje que comenzó así:

"Nos conformamos en vez de arriesgarnos, sin pensar que cada día que pasa, no volverá. Nada está escrito, nada es imposible, ni siquiera posible... todo depende de nuestra voluntad, de esas fuerzas que nos salen de adentro, decir de adentro es decir que puedo afrontar cada desafío. Tenemos el poder cuando estamos convencidos, cuando estamos decididos, cuando de verdad queremos algo".

África Zavala terminó su mensaje que sorprendió a todos de la siguiente manera: "No hay obstáculo capaz de imponerse, si queremos podemos llegar más lejos, si queremos podemos llegar más alto, si queremos podemos hacer lo que sea... 'sólo hay que proponérselo'... La vida es algo hermoso, siempre y cuando la hagas a tu manera, sin dejar que nada ni nadie opine por ti, que se meta en tus asuntos queriendo arreglarlos. Nunca dejes que nadie te arruine la vida. La vida es una sola, vívela paso a paso y no dejes de hacer nada, probablemente te arrepientas y cuando te des cuenta será demasiado tarde. Tampoco dejes de vivir los sueños y las ilusiones, sin ellos , la vida no tiene sentido.Trata de ir siempre de frente, sin vueltas... No confíes en toda la gente que te rodea, a veces piensas que es la mejor persona del mundo, y en realidad es un verdadero enemigo. Anda siempre con la verdad, por más dolorosa que sea, de todas formas vale mucho más que una mentira. Si algún día te sientes solo, y tienes ganas de llorar, hazlo, muchas veces ayuda a que te desahogues. Ante cualquier problema; no huyas por miedo a enfrentarlo, y nunca olvides esto: LUCHA COMO SI FUERAS A VIVIR SIEMPRE Y VIVE COMO SI FUERAS A MORIR MAÑANA".