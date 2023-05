Aparecen pruebas del nuevo noviazgo de Taylor Swift

Pasan los días y más novedades aparecen en torno al nuevo noviazgo de la cantante Taylor Swift. Porque además de verlos juntos, aparecen nuevas confirmaciones que sirven como pruebas para ir confirmando cada vez más esta relación.

Y es que la cantautora estadounidense de 33 años ha estado llamando la atención de los medios especializados en el corazón desde que le diera fin a su vínculo con el músico Joe Alwin, a quien le dedicó una canción, luego de seis años de novios.

Pero los rumores indican que ya tiene a otro interés romántico, y los mismos generan que se busquen todas las pistas que haya para terminar de confirmar que Taylor estaría viviendo un noviazgo con el piloto de Fórmula 1, el español Fernando Alonso.

Empezando por el final, el piloto asturiano confirmó que rompió con Andrea Schlanger, su última relación amorosa, mediante sus redes sociales, donde escribió: “Queríamos decirles que nuestra relación como pareja terminó. Hemos tenido la suerte de compartir un momento fantástico juntos, y seguirá siéndolo, pero en una forma diferente de afecto”.

Y esto se suma a más elementos crípticos que a los fanáticos de Swift tanto les gusta buscar un significado, puesto que ella siempre deja mensajes en sus letras. Pero esta vez, la cosa podría venir de otro lado.

Fernando subió un video a su cuenta de Tik Tok en el que se lo ve entrenando con una mancuerna de 22 kilos, y en la descripción del mismo escribió “I’m lifting 22 (Levantando 22)”. Hasta ahí, no hay nada especial, porque lo especial es la música que eligió para ese video y se trata de la canción 22 de Taylor Swift, cuya letra dice “I don´t know about you, but i´m feeling 22 (No sé nada de vos, pero me siento de 22)”.

Esto puso a trabajar a las mentes los seguidores de la cantante, y para los que no, subió otro video con la canción Karma de fondo. Últimamente, Alonso está ocupando muchas canciones de Swift en sus interaciónes.

Ahora bien, ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores de emparejamiento, y es por eso que la prensa de los corazones está atenta a todo lo que ambos publican, porque puede que se dé la noticia en cualquier momento.