Adamari López se pronunció sobre su salida de Telemundo

La inesperada salida de la conductora Adamari López del programa “Hoy día”, del cual estuvo al frente durante 11 años, sorprendió al mundo del entretenimiento. El anuncio fue realizado este jueves a través de un comunicado de la cadena televisiva Telemundo, que dejó abierta la posibilidad de apoyar a la presentadora en cualquier proyecto que desee llevar adelante.

Respecto a esto, el día después de darse a conocer la noticia, la escena en el set del programa fue muy distinta y así lo dejó ver uno de sus conductores. "Como ustedes observaron entramos por esa puerta como todos los viernes, como todos los días, con la misma alegría, con la misma emoción. Hay una ausencia, ustedes observaron que con nosotros no está nuestra querida Adamari López, nuestra querida Ada. Más adelante ella misma nos va a explicar el porqué de esta ausencia", anunció Frederik Oldenburg al iniciar la emisión.

Si bien Adamari López no estaba presente en el set, cerca del final de la emisión, pusieron al aire un video grabado de la querida conductora en el cual daba por finalizada su esta profesional en Telemundo.

"Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer", expresó López.

"Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años con quienes pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar", agregó la carismática presentadora.

Finalmente, mostrándose con las mismas fuerzas de siempre se despidió de sus fans que la siguieron a través de las pantallas por más de una década. "Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho", concluyó Adamari López.