Las redes sepultan a Jennifer Lopez por sus nuevas bebidas alcohólicas

Jennifer Lopez fue noticia en las últimas horas luego del lanzamiento de su marca de bebidas alcohólicas. Precisamente son cócteles, como parte de un proyecto que desde hace más de dos años viene trabajando y que finalmente ha visto la luz en la jornada de este miércoles.

Tan multifacética como se la conoce desde siempre y en este nuevo rol empresarial que lleva adelante, Jennifer Lopez lanzó su primera marca de bebidas alcohólicas que ha bautizado como Delola. Y definitivamente no puede verse más feliz por esta noticia.

Delola, la marca de las bebidas alcohólicas que creó Jennifer Lopez.

La diva del Bronx se mostró posando desde la costa italiana haciendo lo que mejor sabe hacer: lucir de manera increíble, desde su aspecto, su físico y también desde lo actitudinal. Sus más de 240 millones la llenaron de corazones, reaccionando bien ante esta nueva faceta de su vida.

El posteo suma más de 500 mil likes pero no para todos esta ha sido una buena noticia, ya que varios usuarios y seguidores de la estrella no compartieron el mismo entusiasmo que JLo mostró en sus redes.

¿Por qué motivo? Porque para muchos fanáticos esto ha generado una gran decepción, ya que no olvidan que la celebridad declaró en varias oportunidades que ella no bebe.

Esto puede incrementarse a otro nivel si tenemos en cuenta que su marido, Ben Affleck, ha sufrido problemas con la bebida durante años, por lo que muchos de sus fanáticos creen que esta es una movida algo desacertada por parte de Jennifer Lopez y que estaría traicionando los ideales que siempre representó.

Jennifer Lopez en la imagen promocional de su nueva bebida alcohólica.

"Oh wow. Esto es decepcionante. ¿Por qué no crear una marca no alcohólica (especialmente) considerando que has hablado abiertamente sobre los efectos negativos del alcohol y que tú misma no bebes?", fue uno de los comentarios más notorios que recibió su posteo, que llegó a través de la influencer Kristen Bear.

Pero esa no fue la única acusación que recibió Jennifer Lopez en su perfil. "No tiene sentido ¡ella no bebe!", "Pensé que había hablado abiertamente de que no bebías por lo malo que es y también tu marido está en recuperación" y más comentarios se sumaron en contra de las bebidas alcohólicas que lanzó la estrella.