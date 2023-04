Clarissa Molina: “es un sueño hecho realidad”

La carrera de la dominicana Clarissa Molina sigue en ascenso. Desde que se haya coronado como “Nuestra Belleza Latina VIP” en 2016, la copresentadora del programa “El gordo y la flaca” no ha dejado de cosechar éxitos dentro de la cadena televisiva Univisión, así como también en su faceta de modelo. Ahora la hermosa presentadora se anota un importante logro más demostrando que está atravesando por uno de sus mejores momentos profesionales, ya que fue elegida como una de las anfitrionas de la próxima entrega de los “Latin American Music Awards” que se celebrarán el próximo 20 de abril en la “MGM Grand Arena” de Las Vegas.

"Primera vez que el Latin AMAs llega a una nueva casa que es UNIMÁS y Univision. Es un honor y un privilegio estar en esta gala celebrando nuestra música", dijo Molina en un contacto con el medio “People en Español”.

De esta manera, Clarissa se sumará a Galilea Montijo, Natti Natasha y Julián Gil, quienes había sido anunciados por Univision como conductores de la gala. Sin embargo, la noticia tomó tan de sorpresa a la ex reina de belleza que aún no pudo comunicarse con quienes serán sus compañeros de conducción de los “Latin AMAs”. “Todavía no he podido platicar con ellos. Obviamente he estado esperando el momento del anuncio. A Natti la conozco, a Julián que es parte de la familia aquí. Desde ahora te digo que va a ser un buen cuarteto", aseguró Clarissa.

Pero, lo que más emocionada la tiene a Clarissa Molina es compartir este trabajo con Galilea Montijo. "Es un sueño para mí hecho realidad, yo he seguido a Galilea Montijo desde que estaba en la República Dominicana. Verla a ella ahora al lado mío en una noche tan importante para nosotros es como decir: 'Mira, nada es imposible en esta vida", expresó Molina.

Otra de las cosas que llenan de ansias a Clarissa Molina es el ser testigo de una noche donde harán un especial reconocimiento por su destacada trayectoria a Pepe Aguilar y Carlos Vives, quienes recibirán el premio “Latin AMAs: Legacy”.

En las nominaciones que se anunciaron para los “Latin American Music Awards 2023”, Bad Bunny cuenta con 11 menciones que incluyen artista del año, canción del año y álbum del año. Le siguen Becky G y Daddy Yankee, cada uno con nueve nominaciones, así como Grupo Frontera, Karol G, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Rosalía, con 8 nominaciones cada uno.