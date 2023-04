Sabine Moussier revela que su mamá tiene cáncer de espalda y cabeza

La actriz de origen germano Sabine Moussier se había alejado del ámbito del espectáculo por algún tiempo debido a diversas enfermedades que padeció. En la actualidad, la alemana está totalmente recuperada y en óptimas condiciones de salud, aunque ahora, ha recibido un duro golpe ya que a su madre le detectaron cáncer en la espalda y cabeza.

Sabine Mourssier confía en la fortaleza de su madre para afrontar este difícil momento.

"Ha tenido otras intervenciones en ambas zonas, pero no ha pasado por quimios. Espero que todo salga limpio. La operan el día 4 de abril. Yo sé que va a salir bien, que estará muy bien, Dios es muy grande", mencionó Moussier en una reciente entrevista para el programa estadounidense de televisión “Despierta América”.

Según lo expresado por Sabine, su mamá tiene unos nudos que pueden sacarse, ser extirpados y evitar de esta manera que la enfermedad se extienda a otras partes del cuerpo porque “ahí muere” la afección. "Parece ser que no va a haber mayor complicación, y que son de los que se encapsulan y pueden salir fácilmente", comentó la actriz.

El 4 de abril operarán a la mamá de Sabine Mourssier.

De acuerdo a lo dicho por Sabine, se enteraron de la enfermedad por medio del esposo de su madre. "Estaba con su esposo y él le dijo: 'Diana tienes esto acá'. No es la primera vez, mi mami ya había padecido esto antes. Mi mamá es todo lo que tengo, bueno, obviamente también a mis hijos y mi familia, pero verla a ella sufrir cualquier cosa es muy muy difícil", dijo la alemana.

"Me dijo: 'Ya pasé esto, estoy bien, no me va a doler nada'. Ella es mi ejemplo de positivismo, de cómo salir adelante, de lucha, de fuerza. Estuvo muy delicada el año pasado, salió de cosas fuertísimas, y sé que eso va a ser 'pan comido'", finalizó Sabine Moussier.