¿Quién es la famosa actriz que volvió a la televisión tras haberse quedado en bancarrota?

Luego de cumplir su sueño de actuar, estudiando en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca y participando en programas como “Lo que callamos las mujeres” y “La vida es una canción”, además de protagonizar exitosas telenovelas como “Los Sánchez” y Amor en custodia”, Rossana Nájera tomó la decisión de retirarse de las pantallas porque ya no quería aparecer en ellas, sin embargo, esta famosa actriz se quedó en bancarrota y tuvo que regresar a la televisión para poder sobrevivir.

Con la fama y el dinero que acumuló en televisión durante sus años de actividad, la artista se retiró creyendo que podía vivir una vida de lujos y sin preocupaciones, sin embargo, el dinero se acabó y fue a la quiebra. Es así que de ser una de las actrices más solicitadas tuvo que empezar a tocar puertas para pedir que le dieran una nueva oportunidad.

Rossana Nájera apareció en televisión por última vez en 2018.

Rossana Nájera volvió a la televisión tras quedar en bancarrota

Rossana Nájera, quien tuvo su última aparición en televisión en el año 2018, se fue a vivir a Madrid, España, donde desarrolló su canal en YouTube “De viaje con Rossana”, en el cual compartía consejos para conseguir vuelos económicos y tips para viajar. El proyecto parecía el ideal, pero los viajes alrededor del mundo la dejaron en bancarrota.

La propia Rossana Nájera admitió que, aunque sabe cómo viajar económicamente, sale caro realizar ese tipo de viajes, y es por ello que se quedó sin dinero. "Me gasté todos mis ahorros, soy buena para ahorrar pero los viajes salen caros, aunque sé viajar barato y busco buenas ofertas, pero aún así viajé muchísimo y ya es hora de volver a producir para viajar más. Nadie me va a quitar los viajes", dijo en una reciente conversación con la prensa.

Rossana Nájera protagonizó numerosas telenovelas exitosas.

Ahora, Rossana volvió a la televisión pero no en la cadena donde se había formado, sino que esta vez, Televisa fue la encargada de ofrecerle un proyecto que le interesó mucho a la actriz mexicana.

"Sí fue un reto porque para empezar, no sé si van a volver a llamarme, es como 'pues ya me fui tanto tiempo que yo no sé si a los productores ya se les olvidó que también soy actriz'. Amo viajar, pero sí es cierto que en el camino me di cuenta que viajar me encanta, pero que mi pasión en cuanto a profesión es actuar", reveló Rossana Nájera.

Ahora, Rossana se integró a la telenovela “Eternamente amándonos”, donde interpreta a “Erika Maldonado”, una ginecóloga que por miedo no le reveló a su pareja que serían padres, huyó y se convirtió en madre soltera. Asimismo, tiene otro proyecto en puerta que está próximo a comenzar a grabarse. Tras quedarse en bancarrota, Rossana está dispuesta a volver a generar ingresos por medio de la actuación, su gran pasión.