Yanet García luce su deslumbrante figura y conquista a sus seguidores

Yanet García es sinónimo de puro talento, desde muy chica la nacida en Ciudad de México ha demostrado que posee grandes dotes para el mundo artístico. En una entrevista exclusiva con MDZ, la influencer mexicana dijo que además de tener talento ella trabajó muy duro para llegar a donde está hoy en día.

"Me tocó trabajar desde muy chica y yo misma me fabriqué mis propias puertas. Cada vez que se me cerraba una buscaba otra hasta poder lograr cumplir mis sueños. Fue gracias a ese trabajo y perseverancia que un día se me dio y logré trabajar en televisión, en uno de los programas más vistos del continente como la presentadora de las noticias del clima", afirmó Yanet García.

Yanet García posee más de 15 millones de seguidores en Instagram.

Actualmente Yanet García posee un gran popularidad en el mundo virtual y cada vez que realiza una publicación sus seguidores reacciona con miles de likes y comentarios alabando lo bella que luce a sus 32 años. "Aunque muchos piensan que me he operado ciertas partes del cuerpo, eso no es así, el físico que tengo es porque todos los días entreno y me cuido con una estricta dieta de comidas", comunicó la modelo azteca.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, Yanet García agregó un par de fotos en las famosas historias que dejaron a todos sin palabras. En las fotografías se puede ver a la exchica del tiempo lucir una chaqueta de colores, abierta, que muestra que debajo de la misma solo lleva puesto un brasier de color blanco.

Yanet García marca tendencia con sus diveros looks.

Este detalle que modeló Yanet García, dejó en evidencia una vez más que no solo es dueña de una impactante belleza sino también de una figura perfecta. Desde hace un par de años la talentosa mexicana se preparó y certificó como health coach para poder ayudar a los que más lo necesitan.

Junto a las fotografía que también se pueden ver en el feed de la mencionada red social, Yanet García agregó un comentario que dice así: "La aventura más grande que puedes emprender, es vivir la vida de tus sueños". Este post causó una ola de miles de reacciones de sus fanáticos.