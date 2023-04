Esta fue la reacción de la mejor amiga de Madonna frente a los comentarios maliciosos que recibió la artista por su físico

Dentro del círculo íntimo de Madonna se conocen pocas personas: sus seis hijos, sus ex maridos, su pareja actual y sus amistades que, con el tiempo, se fueron reduciendo. Pero hay una persona muy especial que sigue a su lado desde el momento que se conocieron y el correr de los años las hizo más fuertes y unidas que nunca. Se trata de la actriz Debi Mazar quien este fin de semana se volvió tendencia al responder a los comentarios de los haters que criticaron duramente el aspecto físico de la Reina del Pop.

La actriz de la película Goodfellas y de la serie Entourage, de 58 años, quien ha sido amiga de la cantante estadounidense desde hace muchos años, dejó ver su contundente postura con respecto a los opinólogos de redes sociales que han estado avergonzando a Madonna desde su aparición en los premios Grammy, en febrero pasado.

Debi Mazar, la mejor amiga de Madonna, reaccionó frente a los comentarios de los haters que criticaron el aspecto físico de la Reina del Pop.

“No le presto atención a nada de eso. Creo que Madonna es hermosa y no presto atención a lo que la gente dice de mí o de nadie”, dijo Mazar a Page Six en el evento de la Miscast23 Gala. “Todos tienen una opinión en estos días y la única forma de sobrevivir, sólo los fuertes sobreviven, es no escuchar todo el ruido. Creo que Madonna es hermosa”, aseguró la actriz Debi Mazar sobre los comentarios negativos que recibió la intérprete de Vogue, quien está preparando su nueva gira internacional de conciertos sin descuidar ni un instante la educación de sus hijos.

Debi Mazar y Madonna se conocieron en la década de 1980 en el club nocturno Danceteria en Nueva York, donde la actriz era la elevadorista del lugar y quien más tarde fue contratada para maquillar a la cantante para la grabación del video musical Everybody, con lo que dio inicio a una amistad a lo largo de casi 40 años.

Debi Mazar y Madonna conservan una amistad muy sólida hace varios años.

Tras su presentación en los Grammy, donde presentó a Sam Smith y Kim Petras para cantar su éxito Unholy, Madonna también respondió a los comentarios ofensivos que criticaron y ridiculizaron su apariencia física durante la entrega de premios. “Una vez más, estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar que las mujeres superen los 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo obstinada, trabajadora y aventurera”, dijo la cantante en un mensaje posterior a la gala.

“Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros”, comentó Madonna al respecto.

Madonna no se inmutó ante los comentarios de los haters en la entrega de los Premios Grammy.

A lo largo de su carrera, Madonna ha tenido que enfrentar distintas polémicas que han tenido que ver con sus posiciones políticas, religiosas, su apoyo a la comunidad LGBTQ+, su edad, el ser una mujer poderosa dentro de la industria del entretenimiento dominada por hombres, su número de parejas y la edad de ellas, y más recientemente por los evidentes tratamientos estéticos que se ha hecho en la cara y que han modificado su aspecto físico, dando un nuevo pretexto para que sus haters tengan material para atacarla.

Madonna siempre procura dejar mensajes feministas y de empoderamiento para sus fans.

Sin embargo, ante las críticas y las descalificaciones, la artista de 64 años siempre ha sabido responder con nuevos proyectos que la han mantenido vigente y como una figura esencial y preponderante en la escena musical desde los años 80; así como con contundentes mensajes como el que compartió el pasado 8 de marzo y que se resume en una frase: “Feliz Día Internacional de la Mujer, a todas las Mujeres Extraordinarias que han sido Subvaluadas… ¡Que somos la mayoría de nosotras!”, aseguró la Reina del Pop.