África Zavala deja poco a la imaginación al deslumbrar en ropa interior

La actriz mexicana África Zavala está en boca de todos por su excelente trabajo en la octava temporada de la telenovela El señor de los cielos. Su papel es tan brillante que rápidamente se ha metido en el corazón de todos los fanáticos. Fue tan grande la aceptación que tuvo, que muchos de sus fans piensan que ha trabajado desde siempre.

África Zavala se sumó la fiebre Barbie.

África Zavala está interpretando a Mecha que día a día vive diferentes situaciones junto a Aurelio (Rafael Amaya). Muchas mujeres se han sentido identificada con este personaje ya que la personalidad de "Mecha" es verdaderamente inspiradora. En una reciente entrevista con un porta de su país, la talentosa actriz habló de su personaje y dijo lo siguiente:

"Mecha es buena, buena, buena, a ella no le gustan las injusticias, ayuda muchísimo a la gente, es una mamá trabajadora que ha salido adelante, le encanta cocinar, le encanta ayudar, la verdad es que es un personaje que me encanta, porque nos enseña a esos mexicanos que somos tan luchadores para salir adelante, y algo tan bonito de este personaje, es que le gusta ayudar, no le gustan las injusticias y de ahí", afirmó África Zavala.

Este éxito que posee la talentosa actriz se ve reflejado en las redes sociales. Allí África Zavala comparte diversos momentos de su vida laboral como así también de su vida privada. Recientemente, la actriz nacida en Ciudad de México realizó una publicación que deslumbró a todos.

África Zavala es una de las actrices más reconocidas de la farándula latina.

Las fotos fueron publicadas por África Zavala en su feed oficial de Instagram. Allí se puede ver la talentosa artista lucir diversos looks de Barbie que dejó a todos con la boca abierta. Sin embargo hubo uno en especial que deslumbró a sus fans. En la picture se puede ver a la talentosa morocha lucir un conjunto de ropa interior que enalteció su belleza y figura perfecta.