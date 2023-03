Desde el gimnasio, Ninel Conde presume sus perfectas curvas se lleva las miradas de todos

Ninel Conde es una de las actrices mexicanas más exitosas y queridas por sus fanáticas. La intérprete de “La Malquerida”, “Porque el amor manda” y “Corazón Indomable” ha logrado conquistar el mundo virtual gracias a sus publicaciones. El último de sus pots dejó a todos sin palabras al mostrar la perfecta figura que conserva a sus 46 años.

La actriz mexicana Ninel Conde compartió en su cuenta de Instagram un par de videos donde se veía realizando ejercicios en el gimnasio. La intérprete lucía un conjunto entallado a su cuerpo que enalteció su belleza y su figura. Esta publicación cosechó miles de reacciones entre likes y comentarios, que alabaron a la artista.

Actualmente Ninel Conde se encuentra en Miami disfrutando de la playa y de los hermosos paisajes naturales. Allí aprovechó para mostrar sus habilidades como modelo. La actriz mexicana ha logrado mantenerse en la cima de la fama gracias a su gran popularidad en el mundo virtual.

Esto quedó demostrado una vez más con su última publicación donde mostró su figura a sus 46 años. Esta publicación cosechó miles de reacciones entre likes y comentarios, que alabaron la belleza y la figura de la artista. Ninel Conde, la 'Bombón Asesino' de México, sigue robando suspiros a sus 46 años.

Ninel Conde posee un exitoso presente en su carrera.

Mientras que en su feed de la mencionada red social de la camarita, Ninel Conde promocionó su cuenta en una página de fotos y videos para adultos. En las fotografías se la puede ver cubriéndose con sus manos mientras está dentro del agua. Junto a las imágenes agregó un mensaje que dice: "Cuando me comprometo, no renuncio. ¡Soy un finalizador! Cuando me comprometo; no me echo atrás. Final... Nuevo contenido. Enlace en biografía".