África Zavala luce su bella silueta y paraliza las redes sociales

Es un hecho: la moda es un arte que nos permite rescatar prendas del fondo del armario y ponerlas de nuevo en el foco. Esto es lo que hizo la actriz mexicana África Zavala para esta primavera 2023, la cual rescató los shorts deshilachados que fueron muy populares en la década de los 2000.

En su imagen compartida en redes sociales, África Zavala combinó sus shorts con un top con temática de la bandera estadounidense, look que completó con un cinturón con líneas diagonales de diferentes colores. Esta prenda es sumamente combinable y además permite estar fresca durante los días de calor.

Además de la combinación de prendas, África Zavala dejó en claro que los shorts deshilachados son una pieza clave para esta temporada. Esta prenda es una excelente alternativa para los días de calor, ya que además de ser sumamente combinable, también le permitirá estar fresca y verse increíble.

Por lo tanto, los shorts deshilachados son una excelente opción para los looks primaverales. Esta prenda es una manera de darle un toque vintage a tu atuendo y además, gracias a su resistencia al viento, no hay necesidad de preocuparse por que un aire termine haciendo volar tu look. África Zavala demostró una vez más que es dueña de una perfecta figura a sus 37 años.

África Zavala posee millones de seguidores en Instagram.

África Zavala es una actriz mexicana que está tenido un gran éxito por su papel en la serie "El Señor de los Cielos". África se ha caracterizado por mostrar su estilo personal a través de su ropa, la cual se caracteriza por ser descubierta y delgada, características perfectas para explotar durante la temporada de calor. África Zavala es una de las principales influencers de moda en México, los cuales nos muestran cómo rescatar prendas del fondo del armario y ponerlas de nuevo en el foco.