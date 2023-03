En microbikini, Alicia Machado luce hermosa silueta y paraliza las redes

Alicia Machado es una actriz, presentadora, productora, empresaria y ex-reina de belleza venezolana - estadounidense. Ella llegó a la fama cuando se coronó como ganadora del Miss Venezuela 1995 representando al Estado Yaracuy, luego obtuvo el título de Reina Mundial del Café en 1996. Posteriormente se coronó como Miss Universo 1996, siendo la cuarta venezolana en obtener el título de belleza.

Durante ese mismo año, Alicia Machado se convirtió en ciudadana estadounidense por naturalización, residiendo en la ciudad de Los Ángeles junto a su hija. Esta gran popularidad que posee se ve reflejada en redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata.

Alicia Machado posee un gran estado físico a sus 46 años.

Esta vez no fue la excepción ya que recientemente, Alicia Machado compartió un par de fotos de ella en sus historias de IG que paralizaron las redes. En las mismas se la puede ver a orillas de la piscina luciendo un microbikini de colores. Este look no solo enalteció su belleza sino también su hermosa silueta.

En otra de las historias Alicia Machado enterneció a sus seguidores al mostrar el talento de su hija. La popular actriz se dejó dibujar la espalda por niña de 14 años. En la imagen se puede leer la frase: "Mi hija la tatuadora oficial de las amigas". Los dotes artísticos se llevan en la sangre y ésta vez no fue la excepción.

El talento de la hija de Alicia Machado en el dibujo.

Dinorah Valentina actualmente tiene 14 años, pues nació el 25 de junio del 2008. Ella es hija de la exMiss Universo Alicia Machado y el empresario Rafael Hernández Linares, aunque según los medios no se sabe mucho sobre cómo es la relación entre él y la niña. A medida que pasan los años ella cobra más popularidad en el mundo virtual.