Sharon Stone confesó que perdió la mitad de su fortuna: en dónde y por qué

Se acostumbra vincular a las grandes celebridades de Hollywood con grandes sumas de dinero, y por eso es que no están exentos de las crisis bursátiles. Como le pasó a Sharon Stone, que hace poco confesó que perdió la mitad de su fortuna.

Sin lugar a dudas, la actriz que hace poco cumplió 65 años no está pasando un buen momento. Tuvo dos pérdidas trágicas en su familia durante el último año, con las partidas de su sobrino y su hermano, pero eso no la detiene a la hora de prestar su ayuda a diferentes causas.

Y si esas situaciones no la tiraron, Sharon exclamó que su último traspié tampoco la dejaría afuera de participar la gala de recaudación de fondos de la fundación Women’s Cancer Research, en Beverly Hills, California, donde exclamó: “Acabo de perder la mitad de mi dinero por este asunto bancario, pero eso no significa que no pueda ayudar”.

Pero, ¿cuál es ese asunto bancario que afectó su patrimonio? Un colapso sufrido por el banco estadounidense Silicon Valley Bank el pasado 10 de marzo, seguido del de Signature Bank, esto produjo la mayor quiebra bancaria desde la crisis inmobiliaria de 2008. Y según lo dicho por Stone, su fortuna acumulada de más de 50 millones de dólares se redujo a la mitad por este desplome.

La estrella de Hollywood recibió el Premio al Valor durante la gala y, desahogándose de esta situación, dijo a los micrófonos: “Sé que tratar de averiguar cómo enviar el dinero es difícil. Yo soy una idiota técnica, pero puedo escribir un cheque y eso también es tener valor porque sé lo que está pasando”. También instó a apoyar la causa, a pesar de las adversidades económicas que uno pueda estar pasando, así como le sucede ahora.

“Este es un momento difícil en el mundo, pero no quiero que ningún político me diga lo que puedo y no puedo hacer, que me diga lo que puedo y no puedo vivir y cuál es el valor de mi vida y cuál no es”, continuó Sharon en su locución y agregó: “Así que levántate. Levántate y di lo que vales, te reto. Eso es lo que es el coraje”, ganándose una gran ovación de pie del público presente.

Y es que su compromiso con la causa de la detección del cáncer en las mujeres corresponde a su propia experiencia, cuando debió ser intervenida quirúrgicamente en 2001 para extirparle unos bultos en su pecho que, en primera instancia, se consideraron malignos y, tras su extracción y los estudios pertinentes, resultaron benignos.

Para su alivio, la Reserva Federal de los Estados Unidos intervino a ambas entidades bancarias con el fin de garantizar la seguridad de los depósitos contenidos. Este salvataje permite que los ahorristas pierdan su capital, por lo que el dinero de Sharon Stone ya no corre peligro.