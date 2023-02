Sharon Stone asegura que Hollywood está repleto de misóginos

Sharon Stone es una de las actrices más reconocidas en el mundo del espectáculo y esto se debe a su gran trayectoria. La celebrity de 64 años ha trabajado en más de una docena de películas, programas de televisión y en el pasado también ejerció como modelo. Recientemente, habló en una entrevista y reveló algunos secretos de Hollywood: "Hay grandes estrellas muy misóginas".

Sharon Stone, imagen de archivo.

Hace unos días atrás la estrella conversó con Variety y contó sobre las experiencias que vivió con varios actores en el pasado. "He trabajado con algunas de las estrellas más importantes de la industria, quienes literalmente me hablarán a través de mi primer plano y dirán lo que creen que debo hacer" expresó Stone, para luego agregar: "Son tan misóginos, pero ese no es Robert De Niro. Ese no es Joe Pesci, esos no son esos tipos".

Asimismo, la mujer comentó que en varias ocasiones trabajó con estrellas que la trataron mal, hasta llegar al punto de gritarle qué tiene que hacer. "Simplemente no me escuchaban y no me permitían afectar su actuación con mi actuación. Esa no es una gran actuación". Además, la actriz reveló que esta es la razón por la cual no es popular en el ámbito del espectáculo. "La gente no quiere escuchar mis, como dicen, jodidas opiniones. Tal vez por mi devoción, tal vez porque soy un bicho raro. Pero, solo estoy en esto para estar presente", concluyó Sharon.

Por otro lado, comentó sobre su encasillamiento dentro del género erótico, pues su trabajo como actriz quedó atrapado en cierto tipo de películas, así que desde ese momento solo la llaman para "quitarse la ropa e interpretar a personajes locos y sociópatas". En 1992, Stone trabajó en 'Instinto Básico" interpretando a Catherine Tramell, el personaje que la llevó a la fama y la convirtió en símbolo sexual, por esta razón, ahora reflexiona y piensa que nunca se va a poder liberar de este film. "Entré en este mundo pareciendo una Barbie, así que es complicado que la gente me dé la oportunidad de hacer otra cosa", finalizó.