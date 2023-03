Carmen Villalobos enseña su perfecta figura y deslumbra a todos

Carmen Villalobos es furor en el mundo virtual por una serie de publicaciones que realizó en sus cuenta oficiales. La actriz nacida en la ciudad de Barranquilla estuvo muy activa durante el fin de semana y compartió fotos de diversos momentos de su vida que deslumbraron a sus seguidores.

La primero de esos posteos consiste en un carrusel de imágenes de ella frente al espejo que dejaron en evidencia la brillante belleza que posee a sus 39 años. Además en las mismas se puede apreciar que Carmen Villalobos tiene una perfecta figura, resultado de una exhaustiva rutina de ejercicios diarios.

Carmen Villalobos posee más de 21 millones de seguidores en Instagram.

Este post que realizó Carmen Villalobos es parte de una publicidad que protagonizó la antagoniza de la telenovela Café con aroma de mujer para una marca de productos de belleza. Es por eso que junto a las imágenes compartió el siguiente comentario: "Muchas de ustedes siempre me preguntan cómo me delineo los ojos. Pues Ya saben que amo este producto que hace que mi Cat Eye quede increíblemente impactante y es el Liner D Impact de @lbelonline. Me encanta su punta plumón que da un color super intenso y además dura todo el día ¿Ustedes que Tipo de delineado aman hacerse? Las leo".

Otra de las publicaciones que realizó Carmen Villalobos y que compartió con sus fans tiene que ver con un momento personal de ella. El mismo consiste en un paseo que realizó la actriz junto a su pareja Frederik Oldenburg por Bogotá. Además la artista aprovechó la ocasión para hacerle publicidad a parte del outfit que llevaba puesto.

Carmen Villalobos es convocada por importantes marcas de ropa y productos de belleza.

"Derretidos, enamorados y combinados con nuestros sweaters de @maglione.col! Te amooooooo demasiado mi amor @fredefutbol", fue lo que escribió junto a las fotografías Carmen Villalobos. Este posteo causó casi un millón de reacciones entre likes y mensajes de sus seguidores de todo el continente.