Quiénes fueron los 7 maridos de Elizabeth Taylor

Desde muy joven, Elizabeth Taylor estuvo destinada a ser una estrella de Hollywood, con sus exóticos ojos violeta, un talento que fue puliendo a medida que pasó el tiempo y una belleza sin igual. Esto último le permitió conocer a muchos galanes y contraer nupcias en ocho ocasiones, contando siete maridos.

La primera boda de Elizabeth fue a sus 19 años con Conrad “Nicky” Hilton, el heredero de la famosa cadena de hoteles de lujo, y se celebró en Mónaco, pero lejos estuvo de ser un cuento de hadas. Esa unión solo duró nueve meses por lo violento que fue Hilton con ella, hasta llegar al punto de ocasionarle un aborto de una patada.

Un año después, volvió a pasar por el altar con Michael Wilding, quien era dos décadas mayor. En cuatro años que duró este matrimonio, que se disolvió debido a que la misma diferencia de edad fue un obstáculo en la relación, tuvo a Michael Jr. y a Christopher, sus primeros hijos.

En 1957 vuelve a casarse, esta vez con otro hombre mayor que ella. En una exótica ceremonia celebrada en Acapulco, el productor Mike Todd, 25 años más grande que Liz, se convirtió en su esposo y le dio a su tercera hija, Liza. Pero la felicidad dio paso a la tragedia, ya que al año siguiente y por un accidente aéreo, pasó a ser la viuda de Todd. No volvió a ser la misma.

Su dolor encontró consuelo con Eddie Fisher, esposo de su amiga Debbie Reynolds, pero ese consuelo se tornó en infidelidad y traición. Taylor se casó con Fisher y fue etiquetada como “roba maridos”, pero fue ella quien más sufrió la violencia psicológica que este le infringió, incluso con el uso de armas de fuego. “Estar casada con él fue como un suicidio lento”, llegó a confesar.

Durante ese matrimonio nefasto, Elizabeth encontró la pasión en otro lado. Durante la filmación de Cleopatra, conoció a Richard Burton y esa reacción química explotó al poco tiempo. La tensión sexual generada por ambos se descargaba en cada momento libre que tenían, ya sea al final de la jornada de filmación como en casa.

Luego de sus respectivos divorcios, se casaron en 1964, adoptaron a su cuarta hija, Mary, y fueron la pareja más lucrativa de Hollywood. Pero las diferentes rencillas que tuvieron y los problemas de alcohol de Burton terminaron en divorcio para 1974. Richard intentó reconquistarla un año después y volvieron a casarse, pero no llegaron ni a dos meses que se volvieron a separar. Esto volvió a afectar a Liz, y lo manifestó alcanzando los 90 kilos de peso con 46 años.

Para 1976 volvió a pasar por el altar, y lo hizo con el político republicano John Warner, que en ese entonces aspiraba al Senado estadounidense. Aquí fue cuando la depresión y el alcoholismo se apoderaron de Taylor y se divorció semanas antes de su sexto aniversario.

Su última boda le dio la vuelta a su historia, ya que a sus 59 años se unió con Larry Fortensky, un obrero de la construcción 20 años menor que ella y que conoció en su proceso de desintoxicación del alcohol. Se casaron en Neverland, rancho de su padrino de nupcias y mejor amigo, Michael Jackson, pero se divorciaron cinco años después. Sin embargo, Liz siempre le guardo cariño y tuvo buenos recuerdos con él, a tal punto de dejarle un millón de dólares en su testamento.

Elizabeth Taylor dejó este mundo el 23 de marzo de 2011, a la edad de 79 años, con un historial de siete maridos e incontables pretendientes, pero ella siempre dejó en claro: “Sólo me he acostado con hombres con los que me he casado. ¿Cuántas mujeres pueden decir eso?”