La dieta extrema que Victoria Beckham cumple 25 años

Sobrevivir en un ámbito donde, guste o no, la imagen lo es todo requiere de muchos esfuerzo y disciplina desde el cuidado del cuerpo, ejercicios físicos y, por supuesto, las comidas. Y si hay alguien que refleja la disciplina a niveles extremos, esa es Victoria Beckham, que ya lleva 25 años siguiendo la misma dieta.

Para cuando las Spice Girls hacían menos música iniciado el nuevo milenio, Posh Spice le puso el cuerpo a los diferentes negocios que fue emprendiendo como diseñadora de moda y que hoy ya tiene establecidos.

Justamente y para mantener su cuerpo, construyó una rutina de cuidados desde la alimentación que llamaron la atención y ocuparon titulares de artículos periodísticos a lo largo de los años y cada vez que el tema salía a la luz por las declaraciones tanto de Victoria como de su marido, el ex futbolista David Beckham.

Este último contó tiempo atrás que el tema de la comida es uno en el que no pueden compartir mucho. “Me emociono mucho con la comida y el vino, cuando estoy comiendo algo bueno quiero que todos lo prueben”, contó para luego denunciar: “¡Desafortunadamente, estoy casado con alguien que ha comido lo mismo durante los últimos 25 años! Desde que la conocí, solo come pescado a la parrilla y verduras al vapor. Muy rara vez se desvía de eso”.

Tras estas declaraciones, Victoria aclaró en otro medio en qué consiste su cultura alimenticia: “Como muchas grasas saludables: pescado, palta, nueces, ese tipo de cosas. Bebo alcohol, a menos que tenga una razón para no hacerlo. Soy bastante extrema en todo lo que hago, ya sea comer, hacer ejercicio, beber o no beber”.

Pero esta forma de comer tiene un por qué y lo contó en 2018 al sitio Net-a-Porter: “Solía tener una piel muy problemática y mi dermatólogo de Los Ángeles, Harold Lancer, me dijo que tenía que comer salmón todos los días”, debido a lo rico que es en Omega-3, vitamina A y vitamina C. “Le pregunté, ‘¿todos los días?’, y me respondió ‘sí, para desayunar, almorzar o cenar, lo tenés que comer siempre’”, concluyó.

Y no solo eso, sino que también evita cualquier tipo de procesado a la hora de comer. “Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin manteca, sin aceite, sin salsas. Lo que más disfruto son los pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición”, explicó y añadió: “Me contaron cómo se hacían las hamburguesas y desde entonces no he vuelto a comer una. Tampoco consumo ningún lácteo, pero sí grasas saludables como la palta o los frutos secos”.

A sus 49, Victoria Beckham es la viva representación del mantra “mi cuerpo, mi templo”. Tal régimen no le generó problemas durante la gestación de sus cuatro hijos y, más allá de alguna complicación por la ingesta de pescados expuestos a la polución de los mares, esta dieta extrema da resultados que se notan a la vista incluso después de 25 años.