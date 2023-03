Yanet García enseña su escultural cuerpo y paraliza las redes

Yanet García está en boca de todos en el mundo virtual al realizar una serie de publicaciones en sus cuentas oficiales. Con videos y fotos de ella la influencer y modelo nacida en Monterrey dejó sin palabras a sus seguidores al demostrar nuevamente su impactante belleza y su escultural cuerpo.

En su feed oficial de Instagram, Yanet García compartió una foto que demostró que ella es una de las personalidades de México más populares del mundo virtual. Este post que realizó en la famosa red de la camarita rápidamente se viralizó en la web al impactar a todos con su radiante belleza.

Yanet García posee 15 millones de seguidores en Instagram.

En el primer post que publicó Yanet García se puede ver a la modelo azteca lucir un conjunto de lencería de color bordó que se destaca por tener entallado al cuerpo. Este detalle no solo enalteció su belleza sino también confirmó que a sus 32 años posee un perfecta figura.

Mientras que en otra de sus historias de IG, la exchica del clima compartió una foto de donde se puede leer la siguiente frase: "My intuition guides me to the vision i pray for" (mi intuición me guía a la visión por la que rezo). Yanet García tiene un gran ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales.

La frase que publicó Yanet García en sus historias de IG.

Estas fotografías y videos que publicó Yanet García tienen que ver con unas producciones que realizó para una plataforma de material audiovisual que está destinado a un público adulto y que con el paso del tiempo cobra más popularidad en todas partes del mundo. Desde el año pasado, la bella influencer forma parte de este sitio y el éxito que ha obtenido es verdaderamente magnífico.