Livia Brito deslumbra con su perfecta figura y se lleva las miradas de todos

Livia Brito es una de las actrices más convocantes de la pantalla chica latina. Con el correr de los años la artista nacida en Ciego de Ávila, Cuba ha demostrado que es dueña de un magnífico talento para la actuación. Esto le permitió ser parte de importantes papeles que la depositaron como una de las mejores actrices del continente.

Además de ser una brillante actriz, Livia Brito es dueña de una gran belleza y una figura perfecta. Gracias a estos dotes físicos la popular morocha es convocada para protagonizar importantes campañas de publicidad de las principales marcas de ropa y productos de belleza y cuidado del cuerpo.

En esta oportunidad, Livia Brito compartió un video en su feed de su cuenta oficial de Instagram que pertenece a un publicidad que realizó para un artículo de bienestar corporal. En el material audiovisual se puede ver a la protagonista de la telenovela La Desalmada lucir su perfecta figura mientras presenta el producto.

El outfit que eligió Livia Brito está compuesto por un top de color negro, un pantalón de tonos marrones. Este detalle hizo que la prometida del entrenador profesional Mariano Martínez luciera su estrecho abdomen. Además junto al clip la talentosa actriz agregó un mensaje que sorprendió a todos.

En las famosas historias de la red social de la camarita, Livia Brito agregó una foto invitando a sus seguidores a una masterclass gratuita que se realizará mañana 25 de marzo. "Transforma tu vida" YES YOU CAN. La talentosa actriz dictará la misma junto a Luz María Doria, Alejandro Chaban, entre otros.