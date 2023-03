Carmen Villalobos abrió su bata y eleva la temperatura de las redes

Carmen Villalobos es sinónimo de éxito absoluto ya que cada participación que realiza tiene excelentes resultados. El 2022 fue un año cargado de trabajos para la actriz nacida en Barranquilla. No sólo protagonizó la telenovela Hasta que la plata nos separe, sino que también fue la presentadora de la primera temporada del reality de cocina Top Chef VIP.

Fue tan exitoso este reality culinario que nuevamente Carmen Villalobos estará al frente de una nueva temporada. Es por eso que en sus redes sociales la popular actriz confirmó la fecha del lanzamiento de esta nueva tira de entretenimientos. El posteo que realizó Villalobos fue en su cuenta oficial de Instagram. Allí confirmó que el nuevo programa comienza el próximo 25 de abril.

Por otra parte, en las famosas historias de la red social de la camarita, Carmen Villalobos compartió un video donde se la puede ver en primer plano luciendo un bata de tonos rosados. Lo que llamó la atención de sus fans es la que misma está abierta por lo que se le puede ver el brasier de color blanco.

Sobre este episodio Carmen Villalobos dijo lo siguiente: "Oigan esto que ven ustedes aquí es el micrófono, ok miren, para que no digan que se le está viendo algo, no no, esto es el micrófono". Este momento sucedió minutos antes de una nueva grabación de uno de los episodios del reality Top Chef VIP.

Carmen Villalobos más de 21 millones de seguidores en Instagram.

Carmen Villalobos está pasando por presente verdaderamente increíble, ya que no sólo le está yendo magnífico en su vida profesional sino también en lo personal. Desde hace unos meses está en una relación amorosa con el presentador venezolano Frederick Oldenburg.