Este es el nuevo récord que rompió Selena Gómez

Selena Gomez se convirtió en la mujer con más seguidores de la red social Instagram. Esto no debería sorprendernos ya que desde que comenzó su carrera, la artista siempre contó con el apoyo de sus fans en cada una de las distintas facetas que experimentó, y estuvieron brindando su amor en los buenos y, también, en los peores momentos. Lo cierto es que luego de la polémica desatada por comentarios mal intencionados por parte de Kylie Jenner y Hailey Bieber hacia la ex estrella Disney, la cifra de followers creció de manera desorbitante y hay algo de lo que la intérprete de Wolves puede estar segura: jamás estará sola.

Este domingo, Selena Gomez superó la cifra de 400 millones de seguidores en Instagram, luego de que hace unas semanas –cuando tenía 380 millones– se desató una polémica por un supuesto pleito con Kylie Jenner y Hailey Bieber (que la primera desechó de inmediato) y que hizo que más y más personas tuvieran interés en la cuenta de la fundadora de Rare Beauty, hasta convertirla la mujer con mayor número de followers en dicha red social.

“Desearía poder abrazar a los 400 millones de ustedes”, escribió Selena junto a una colección de imágenes tomadas con grupos de fans en distintos momentos de su carrera en los que puede verse a la cantante y actriz recibiendo el cariño de sus seguidores, quienes a lo largo de los años se han mantenido fieles a ella y la han apoyado tanto en sus distintas facetas profesionales como cantante, actriz y empresaria y, sobre todo, en sus difíciles episodios personales.

Luego de un detox de Instagram que ella misma se impuso y tras revelar que es su asistente quien administra su cuenta, en sus publicaciones más recientes Selena ha elegido compartir momentos personales de su día a día, en los que aparece con amigos y familiares, así como imágenes sin filtro en las que se muestra al natural y que acompaña, generalmente, con mensajes en los que se puede ver el proceso que realiza de forma continua para mejorar su salud mental, con el objetivo de compartirlo con su creciente número de seguidores.

Selena Gómez rompió un nuevo récord al ser la mujer con más seguidores en Instagram.

En Instagram, Selena Gomez y sus fans han encontrado una plataforma para estar conectados y en comunicación, y su nivel de popularidad hizo que en distintos momentos la cantante, quien actualmente tiene 30 años, fuera la persona con más seguidores en esta red social. Por ahora, ocupa la tercera posición, detrás de los futbolistas Cristiano Ronaldo y Leonel Messi, a quienes siguen 563 millones y 443 millones de usuarios respectivamente.

Esa misma popularidad de la intérprete de canciones como A year without rain o Come and get it ha hecho que su cuenta de Instagram se volviera también el lugar preferido de sus haters para atacarla con señalamientos sobre su relación con Justin Bieber, sus decisiones personales o su físico, por lo que ha tenido varios desencuentros con la dinámica que reina en esta plataforma que han afectado su salud mental y la han obligado a alejarse de ella, aunque siempre ha vuelto.

Sin embargo, al superar este fin de semana la barrera de los 400 millones de seguidores en Instagram, Selena Gomez dejó ver que la presencia de sus fans es sumamente importante para ella y prueba de ello es la forma en la que utiliza la red social, no sólo para promover su línea de productos de belleza Rare Beauty o sus proyectos profesionales (como el anuncio de que Meryl Streep se sumó a la tercera temporada de la serie Only murders in the building), sino también para demostrarle al mundo que no por tratarse de una estrella internacional deja de ser una mujer joven con una vida llena de matices, con un cuerpo que sólo le rinde cuentas a ella misma y que, de haber tenido los conocimientos y experiencias con los que cuenta ahora, seguramente habría tenido una forma distinta de hacer uso de esta red social en el pasado, sabiendo lo mucho que impacta en la mente de sus usuarios.

Basta echar un vistazo al mensaje que Selena se envió a sí misma el Día Internacional de la Mujer: “Querida yo más joven, por favor no tengas miedo de pedir ayuda”, escribió la cantante junto a una imagen de ella siendo una niña y que seguramente es de la época en la que participó en el programa de televisión de Barney y sus amigos.

Luego de la polémica que se generó por usuarios de redes sociales en la que involucraron a Selena Gomez, Kylie Jenner y Hailey Bieber, por supuestos comentarios malintencionados de estas dos en contra de Selena, la ex estrella Disney vio cómo su número de seguidores en Instagram crecían hasta sumar más de 400 millones. Hailey Bieber y Kylie Jenner estuvieron envueltas en una nueva polémica por comentarios malintencionados hacia Selena Gómez.

Al leer los comentarios en las distintas publicaciones de la cantante en Instagram salta de inmediato a la vista que millones de hombres comenzaron a seguirla por sugerencia o petición de sus parejas mujeres, para declararse –con esta acción– y tal como lo hizo hace unos días el maquillista Jeffree Star, aunque sin tanto dramatismo– como parte del Team Selena.