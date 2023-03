Eiza González deslumbra con su hermosa silueta y paraliza las redes

Una de las actrices más populares del país azteca es Eiza González, desde hace varios años la joven nacida en Ciudad de México ha sorprendido a todos con un brillante talento. Esto la ha hecho acreedora de grandes producciones de la pantalla grande de Hollywood.

Además de ser sumamente popular, Eiza González posee una belleza y figura extraordinaria. Es por eso que importantes marcas de ropa y productos de belleza la convocan para que protagonice sus campañas de publicidad. Posteriormente la propia actriz se encarga de promocionarlos en su propio perfil oficial.

Eiza González es una de las actrices más convocantes de México.

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Eiza González compartió un par de fotos que deslumbraron a todos. En las imágenes que posteó se la puede ver lucir un vestido de color blanco que se caracteriza por ser pegado al cuerpo.

Claramente las fotografías compartidas por Eiza González en pocas horas logró cosechar miles de reacciones entre likes y comentarios que alabaron su belleza. Junto al carrusel de imágenes la mexicana agregó una frase que dice lo siguiente: "Intimate moments with angel @eliastahan before the Extrapolations premiere".

Eiza González posee más de siete millones de seguidores en Instagram.

Eiza González es parte del grandioso elenco que de la serie de Apple TV plus llamada Extrapolations que relata los efectos que va a provocar en un futuro cercano el tan temido cambio climático. La serie se centra en ocho historias que se irán entrelazando con este tema vinculante entre cada una de ellas.