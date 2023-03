Livia Brito enseña su perfecta figura y deslumbra a todos

Livia Brito es una de las actrices más convocantes de la pantalla chica latina. Con el correr de los años la artista nacida en Ciego de Ávila, Cuba ha demostrado que es dueña de un magnífico talento para la actuación. Esto le permitió ser parte de importantes papeles que la depositaron como una de las mejores actrices del continente.

Además de ser una brillante actriz, Livia Brito es dueña de una gran belleza y una figura perfecta. Gracias a estos dotes físicos la popular morocha es convocada para protagonizar importantes campañas de publicidad de las principales marcas de ropa y productos de belleza y cuidado del cuerpo.

En esta oportunidad, Livia Brito compartió un video en su feed de su cuenta oficial de Instagram que pertenece a un publicidad que realizó para un artículo de bienestar corporal. En el material audiovisual se puede ver a la protagonista de la telenovela La Desalmada lucir su escultural cuerpo mientras presenta el producto.

El outfit que eligió Livia Brito está compuesto por un top de color blanco, un jean y una chaqueta a cuadros que se caracteriza por ser corta. Este detalle hizo que la prometida del entrenador profesional Mariano Martínez luciera su estrecho abdomen. Además junto al clip la talentosa actriz agregó un mensaje que dice:

"¡Hola mis bebés! Yes You Can y yo les presentamos a su nuevo mejor amigo para perder peso rápidamente y aliviar la hinchazón! El Water Lipo de Yes You Can! es un diurético natural hecho para aliviar la retención de agua con extractos de hierbas e ingredientes orgánicos y puros. Una excelente manera de restablecer el equilibrio del agua y definir los músculos de su cuerpo mientras refuerza su sistema inmunológico con antioxidantes. ¡Si se ha sentido hinchado últimamente, o tiene los pies y las manos inflamadas, este producto es para ti!".

Por otra parte, en las famosas historias de la red social de la camarita, Livia Brito agregó un video que derrochó ternura. En el mismo se puede ver a la bella modelo acostada junto a su mascota. En el mismo se puede leer la frase: "¡Acariciame mamá! Mi loco bello. Te amo mucho mi papi chulo".