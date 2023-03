El secreto de Drew Barrymore para tener la mejor piel a los 48 años

Si hay algo que buscan muchas celebridades es la eterna juventud, y pareciera que algunas de ellas la han alcanzado. Por supuesto que hay que pagar el precio por ellos con comportamientos, rutinas y ejercicios, y justamente Drew Barrymore compartió su secreto para tener la mejor piel a sus 48 años.

La actriz estadounidense debutó en el cine a muy corta edad y con el mega éxito E.T., devenido en clásico del séptimo arte, y esto la llevó a tener un reconocimiento que, a sus siete años y durante toda su infancia y pubertad, fue bastante nocivo para su bienestar.

Drew siempre fue una bella joven y se la había encasillado como “la chica rebelde” debido a algunos escándalos que la tuvieron como protagonista, por lo que muchos papeles de ese estilo fueron llegándoles durante esa época de su carrera. Pero con tratamientos y ayudas oportunas pudo salir adelante y sacarle mucho más provecho a esa etiqueta, usándola como el ticket de entrada para luego mostrar su versatilidad y talento.

Fue así que pudo vérsela en papeles con el aura de “la bella chica ruda que a la vez puede ser tierna”, así como se vio en Charlie’s Angels y Batman Forever. Con el pasar de los años, esa imagen no cambiaba, porque más allá de desplegar mayor confianza, seguridad y el refinamiento de su talento, su belleza se mantuvo a tal punto de ser tildada de poseer “la eterna juventud”.

El aspecto más elogiado y envidiado de es su piel, que aun sin maquillaje no denota que ella esté entrando a medio siglo de edad. Fue así que, en su programa The Drew Barrymore Show contó cómo es que hace para que su dermis luzca tan radiante y jovial, pero se detuvo en una herramienta particular.

Como toda celebrity, ya tiene su set personal de productos y cosméticos para el cuidado de su piel, armado a consciencia para evitar cualquier efecto secundario, además de que sufre algo puntual que debe ser atacado con un producto puntual. Debido a que debajo de sus ojeras existen algunas asperezas, su piel se pela por la resequedad que le genera, pero indicó que ya encontró cómo combatirlo.

Elaborado a base de extracto de raíz de ginseng y extractoacmella de oleracea, una planta beneficiosa para la regeneración cutánea, el contorno de ojos Auto Correct Eye Caffeine es el producto que le permite a Drew mantener su rostro rejuvenecido. Usar este producto permitió, según dijo, “un cambio drástico” con su problema de asperezas.

Si bien reconoció que ese contorno es un tanto difícil de conseguir, Barrymore valora mucho las propiedades restauradoras y suavizantes que tiene, partiendo de materia prima natural, y que la ayude a seguir mostrando un bello rostro joven en una industria que, a pesar de que manifieste lo contrario, lo valora por demás.