El bondadoso gesto de Lady Gaga en su paso por la alfombra champagne

Llegó este domingo la gala más esperada del año para Hollywood y todos los que forman parte del mundo del espectáculo, y la alfombra roja estuvo en llamas con las personalidades que por ella desfilaron y que lucieron sus mejores trajes. Una de las estrellas nominada por cuarta vez por su canción Hold my hand fue Lady Gaga que tuvo un gesto súper natural y bondadoso al ver que uno de los fotógrafos que la estaba retratando, se tropezó y cayó al suelo.

Mientras unos sorprendieron con sus espectaculares looks, otros lo hicieron muy a su manera, como es el caso de Lady Gaga. La cantante demostró el gran corazón que tiene, lo que provocó aplausos de los presentes cuando un fotógrafo que captaba su paso por la red carpet perdió el equilibrio y se terminó cayendo. Al ver el incidente, la también actriz regresó para ayudar al fotógrafo a ponerse en pie y después continuó con su camino después de asegurarse de que estaba bien.

Lady Gaga ayudó a un fotógrafo que se cayó intentando sacarle una foto en la alfombra champagne.

Lady Gaga estaba nominada al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original por el tema Hold My Hand, canción que integra el soundtrack de Top Gun: Maverick, cinta que estaba nominada a Mejor película. Esta noche, la presentación de Lady Gaga fue una sorpresa, después de que Glen Weiss, productor ejecutivo de los premios confirmara que la cantante no se presentaría.

Otro rasgo a destacar de la intérprete de Bad romance es su look total black con el torso semi transparente que fue lo que precisamente provocó la caída del fotógrafo porque no hubo quien no se diera vuelta a mirarla y elogiarla. A pesar de que tuvo que cambiar de vestuario para cantar su canción nominada, pasó por la alfombra roja con este vestido negro elegante y provocador.

Lady Gaga interpretó Hold my hand de la película Top Gun: Maverick, nominada como Mejor Canción Original en los Premios Oscar.

Esta es la cuarta vez que Lady Gaga está nominada en los Premios Oscar. Ya estuvo nominada una vez como Mejor actriz y en dos ocasiones en la categoría de mejor canción, con Til It Happens to You, compuesta junto a Diane Warren, del documental The Hunting Ground en 2016, y Shallow de Ha nacido una estrella, que protagonizó junto a Bradley Cooper en 2019 y que se convirtió en el tema ganador de esa edición de los Oscar.