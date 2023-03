Así está hoy Willow Smith, la hija rebelde de Will Smith

Hay muchos “hijos de…” en el mundo del espectáculo que se los conoce casi desde que están en el vientre de sus madres. Por supuesto, el tiempo pasa y a veces vuelve a estos retoños poco reconocibles, ya sea por su apariencia o por el camino que hayan seguido. Este es el caso de la hija rebelde de Will Smith, Willow.

Nacida el 31 de octubre de 2000 en Los Ángeles, California, la joven encontró su lugar en la escena, pero tuvo que transitar un camino que le costó su salud mental a corta edad, pero que por suerte pudo encausar su vida a través de su gran pasión.

Hija de padres actores (quien fuera El Príncipe del Rap y Jada Pinkett-Smith), su primera aparición en una película fue a los 7 años en Soy leyenda, junto a su papá. También actuó en llegaría Kit Kittredge: sueños de periodista y hasta tuvo un protagónico en una serie de Nickelodeon, True Jackson, pero ya sentía que su verdadera vocación la estaba llamando hacia otro lado. Fue así que, a los diez años y con el apoyo de Will y Jada, se lanzó como cantante.

Su primer single, Whip My Hair, le dio el golpe de realidad que necesitaba saber para entender lo que se necesita para sobrevivir en la industria. “En ese momento, comprendí que realmente era muy duro, que no solo se trataba de cantar, sino que también había todo un trabajo de producción detrás”, contó a Cosmopolitan y agregó: “Ahí es donde tuve que parar por un momento, dar un paso atrás y preguntarme si realmente era lo que quería hacer. Tuve que replantearme seriamente lo que quería”.

Las giras, la producción del álbum, las prensentaciones… Todo eso caló hondo en la psiquis de Willow y terminó entrando en un pozo depresivo que la llevó hasta mutilarse. Fue allí que decidió salirse de los reflectores lo más que pudo, pero continuó usando la música como medio de expresión y como vehículo para salir de tan feo escenario. Pero no fue nada fácil.

“Crecer y tratar de descubrirte a ti misma, mientras las personas sienten que tienen algún tipo de derecho a saber lo que está pasando en tu vida, es insoportablemente terrible. La única manera de superarlo es enfrentándose con eso. No podés cambiar tu cara, ni cambiar a tus padres. Por eso, siento que la mayoría de los niños como yo terminan en una espiral de depresión, mientras el mundo lo presencia a través de sus celulares, burlándose y haciendo bromas y memes”, escribió a modo de catarsis en sus redes sociales.

Ahora, a sus 22 años, se considera bisexual y poliamorosa, además de que volvió al ruedo musical. Sacó seis álbumes -Ardipithecus, The 1st, Willow, The Anxiety, Lately I fell Everything y CopingMechanism (lanzado en 2022)- y ubica su arte en el género pop-punk.

Y para ver cómo está hoy, no hay mejor ocasión que este viernes 17 de marzo, cuando se presente en el primer día del Lollapalooza Argentina, en el Hipódromo de San Isidro.