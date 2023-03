Irma Serrano: Conoce todos los amoríos prohibidos de La Tigresa

Irma Serrano conquistó al mundo desde el primer momento. Conocida como La Tigresa, gracias al papel que dio vida en una película de 1973; se consagró como una intérprete de la pantalla y en dueña de muchísimos corazones. Durante su trayectoria, se animó a mostrar su talento en la actuación y también a incursionar en otras facetas como la música.

A lo largo de los años, fue reconocida por sus trabajos en películas como “Santo contra los zombies”, “Tiburoneros” y “Naná”. Y, por supuesto, también por su carácter tan fuerte que nunca ocultaba. De manera inesperada, la estrella partió de este mundo a los 89 años. La noticia fue confirmada por Twitter, a través de la Asociación Nacional de Intérpretes.

“La ANDI comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Irma Serrano. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, decía el posteo. En las últimas horas, su sobrino, Luis Felipe García, compartió detalles sobre su muerte: “Murió del corazón en el hospital. No sufrió. Fue en su tierra y con su familia. No tuvo ninguna enfermedad“.

Debido a que la estrella ya no se encuentra en este mundo, los portales y usuarios de las redes sociales comenzaron a recordar su trayectoria. No solo hicieron hincapié en sus películas más famosas, sino también en los escándalos que protagonizó. Por ejemplo, los amores prohibidos que tuvo.

Conoce a los amoríos prohibidos de Irma Serrano

Irma Serrano y los amoríos prohibidos que tuvo durante años.

Fernando Casas Alemán

Durante una entrevista, La Tigresa se animó a hablar de todos los amoríos prohibidos que mantuvo en alguna etapa de su vida. De esta manera, reveló que guardaba gratos recuerdos del ex gobernador de Veracruz, Fernando Casas Alemán. Lo cierto es que esta información ya había sido publicada por la revista Quién, la cual aseguró que el romance ocurrió en 1950 y que la actriz era su amante.

Gustavo Díaz

Lo cierto es que antes de sumergirse en la política con Fernando Casas Alemán, la actriz ya había estado vinculada con un famoso político. Se trata de Gustavo Díaz Ordaz, con quien llegó a tener más que una amistad y terminó convirtiéndose también en su amante. “Era algo muy paternal, siempre necesité un amor, nunca llegó y lo más que logré fue que gente mucho mayor que yo se fijara en mí, buscaba protección“, explicó ella.

En su libro A Calzón Amarrado, la estrella también se animó a hablar más sobre esta relación: “Aquel personaje era un don nadie, pero llegó a ser el gusano mayor para regir los destinos del país durante seis años (…) Descubrí que era más atractivo de lo que me imaginaba, no de su físico del cual han hecho tantas bromas, sino por su intelecto. Tiene una personalidad un tanto especial: es simpático, duro a veces, determinante y necio igual que yo”.

Alejo Peralta

La política llevó a La Tigresa a cruzarse en el camino de Alejo Peralta, uno de sus grandes amores. Aun así, también calificó a este hombre como un “pillín” por la pasión que sentía hacia las mujeres. De este romance prohibido salieron a la luz algunos detalles, tales como que la actriz intentó embarazarse a través de un procedimiento in vitro con el esperma del empresario. Sin embargo, a los meses perdió el feto que había fecundado.