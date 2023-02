El comentario de Adamari López sobre Tom Brady que enfureció a sus fans

Luego de la controversia surgida hace unos días por el beso en la boca que se dieron en pleno programa en vivo Adamari López y su nuevo compañero de conducción Daniel Arenas, la presentadora enfureció a algunos de sus fanáticos con un comentario que realizó sobre el jugador profesional retirado de fútbol americano Tom Brady, quien se divorció de la supermodelo brasileña Gisele Bündchen en octubre de 2022, luego de 13 años de matrimonio y tres hijos en común.

Adamari López elogió los atributos de Tom Brady.

Lo cierto es que el ex deportista está disfrutando de su nueva vida de soltero y en esta ocasión sorprendió a todos con una selfie que publicó en sus redes sociales donde aparece posando en ropa interior sentado en su cama.

Fue así que ante está publicación de la ex estrella de la NFL, sus admiradoras halagaron el físico del ex jugador de 45 años, y una de las que no se quedó callada fue Adamari López, quien en su programa “Hoy día” de Telemundo, hizo una pausa para referirse a los atributos del ex esposo de Gisele Bündchen.

Luego de 13 años de casado y tres hijos en común, Tom Brady y Gisele Bündchen se divorciaron en octubre de 2022.

Lo cierto es que durante la emisión, la carismática conductora se colocó frente a una pantalla gigante que se encontraba en el estudio en donde se proyectaba la foto de Tom Brady posando en ropa interior, para apreciar más de cerca la imagen. "Necesito ver cuántos dedos tiene la mano de Tom Brady. Se ven bien esos calzones", afirmó Adamari, lo que provocó las risas de los presentes en el set de grabación.

A través de las redes sociales del programa, se compartió el video de este pícaro momento de la conductora que hizo reír a muchos de sus fans, aunque algunos de ellos enfurecieron por su actitud calificando como un "mal ejemplo para su hija" Alaïa, de 7 años.

A pesar de los comentarios en contra de su publicación, el posteo de Adamari López ha superado los 31 millones de “likes” en menos de 48 horas, con lo que queda demostrado que la gran mayoría tomó el lo dicho por la ex de Toni Costa con mucho humor.