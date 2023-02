Se trata nada más y nada menos que de la cantante Beatriz Adriana, ex esposa de Marco Antonio Solís. Beatriz Adriana Flores de Saracho es su nombre completo y es mucho más conocida por su nombre artístico Beatriz Adriana, una cantante y actriz mexicana de extensa trayectoria.

Hoy, a sus 64 años, se puede recordar cuál fue el momento más duro en la vida de Beatriz Adriana. Precisamente se trata del infierno que vivió como madre en el año 2000. Tras sufrir el violento e inesperado secuestro de su primogénito Leonardo Martínez que tan solo tenía 21 años y una vida por delante.

Cabe recordar que en ese momento su hijo Leonardo se encontraba de viaje con un amigo. A los pocos días de permanecer desaparecido es cuando comenzó toda una odisea de tristeza y angustia para la cantante.

Todo finalmente se desarrolló en un escenario muy desgarrador. Luego de haberse pedido un rescate millonario –al que la actriz estuvo dispuesta a ceder– a Leonardo lo encontraron sin vida en Tijuana, Baja California, México.

El hecho trascendió en su momento más allá que Beatriz Adriana junto a Marco Antonio querían mantener discreción. Vale recordar que de acuerdo a los reportes que luego se hicieron en distintos medios, el joven Leonardo previo a este triste desenlace había viajado para asistir a un concierto de su padrastro, El Buki.

Lamentablemente, cuando Beatriz Adriana en una oportunidad contó el peor momento de su vida, recordó que los secuestradores pedían por la vida de su hijo 800 mil dólares. Tras no poder juntar esa suma millonaria, obtuvo la ayuda de su ex esposo, Marco Antonio, que no dudó un segundo en brindarle toda su ayuda.

No obstante, nunca se llegó a pagar el rescate. Tras las negociaciones que se hicieron, finalmente Beatriz Adriana nunca más recibió llamado de los secuestradores hasta enterarse de la peor noticia que puede recibir una madre. Su hijo Leonardo había sido asesinado.

Al recordar todo este triste episodio, sin dudas se puede asegurar que fue el momento más duro en la vida de Beatriz Adriana, y del que jamás se pudo reponer.

Cabe destacar que con el paso de los años, en alguna entrevista fue la misma Beatriz Adriana que al haber realizado varias sanaciones, dijo haber perdonado a los asesinos de su hijo: “En un principio fue normal sentir odio hacia los asesinos de mi hijo, pero después todo cambió y pude perdonarlos”.

