¿Cómo murió el hijastro de Marco Antonio Solís?

Beatriz Adriana no solo es una excelente y reconocida cantante y actriz mexicana. También es la ex esposa del cantautor Marco Antonio Solís y la madre de Leonardo, su hijastro.

Uno de los episodios más desgarradores que vivió la cantante mexicana Beatriz Adriana, es sin duda el secuestro y homicidio de su hijo Leonardo Martínez en el año 2000 y lo mismo, fue para "El Buki".

Así fue la trágica muerte de Leonardo, el hijastro de "El Buki"

Todo transcurrió cuando Leonardo había decidido viajar a la ciudad de Tijuana. Su idea era ir a investigar acerca de un negocio que le ofrecía su amigo y futuro socio Aquiles Bergis Hernández.

La intención que tenía Leonardo era comprar autos en Estados Unidos, arreglarlos y luego poder venderlos en México. En ese momento tenía 21 años. Cuando llegó a la ciudad primero tenía pensado asistir a un concierto en la Feria de Rosarito donde se presentaría su padrastro, Marco Antonio Solís.

Según recuerda Adriana, posteriormente se pondría con el presupuesto del negocio. “Se lo iba a tomar como unas vacaciones. Nada más eran unos días. Yo incluso le agradecí al muchacho (Bergis) por darle la oportunidad a mi hijo de ser su socio”.

Tras estar varios días en Tijuana –siempre en compañía de su amigo Aquiles-, Leonardo comenzó a sospechar que el negocio “por algo” no se iba a concretar. Así fue como se conoció que el 14 de julio a las 4 de la madrugada, Beatriz Adriana recibió una aterradora llamada que venía de la familia Bergis.

Luego de ese llamado Beatriz se fue directo a Tijuana para enfrentar la situación. Recuerda ese momento y cuenta: “El hermano del acompañante de mi hijo me dice: ‘Secuestraron a Aquiles, y Leonardo andaba con él’. Pegué un grito, me puse un pantalón y me fui al aeropuerto”.

“Me encontré con los familiares en el aeropuerto y me pasan para Estados Unidos, donde se estaba comunicando desde su celular Aquiles, pidiendo 800 mil dólares (más de 590 millones de pesos chilenos)”.

Fue uno de los momentos más desesperantes para la actriz. Recuerda que comenzó a contactarse con familiares y amigos para reunir la millonaria suma que pedían.

Para ese entonces, Marco Antonio ya no estaba allí. Se encontraba de gira por Alemania y cuando le informaron del monto que había que pagar para volver a ver a Leonardo, no lo dudó un segundo y se fue para Tijuana.

Aun así, por más que la familia confiaba en que los secuestradores le darían más tiempo, lo terminaron matando.

Pasados 4 días después de aquella trágica e inolvidable llamada, la policía fue informada del hallazgo de 2 cuerpos sin zapatos entre escombros. Adriana Beatriz recuerda:

“Yo nunca pensé que lo iban a asesinar (…) Yo les iba a dar todo el dinero. Si no hubiera completado el monto, yo tenía propiedades (…) Pensé que me iban a dar tiempo. Estábamos juntándolo, pero no dieron tiempo”.

Cuando se recuerda cómo murió el hijastro de Marco Antonio Solís, la misma Adriana Beatriz dijo para el programa mexicano Con el nudo en la Garganta:

“Era un muchacho excelente, en toda la extensión de la palabra. Era un caballero. Cuando yo llegaba cansada de trabajar, me acompañaba o se quedaba con su hermana a cuidarla, porque él era como su papá”.

¿Ya conocías cómo murió el hijastro de Marco Antonio Solís?