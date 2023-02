Actualmente todos los integrantes de la Dinastía Aguilar son reconocidos por pertenecer a una de las familias más importantes de la cultura mexicana. Como seguramente la mayoría ya sabe, actualmente Pepe Aguilar se encuentra casado con Aneliz Álvarez -Alcalá desde el año 1997 y siguen siendo una de las parejas más consolidadas del país.

Probablemente no muchos la conozcan, porque Aneliz no solo es la madre de 3 de los 4 hijos de Pepe, Emilio, Aneliz, Ángela y Leonardo, sino que sus apariciones públicas no son para nada constantes.

De hecho, cabe destacar que en su Instagram -donde tiene un poco más de 100 mil seguidores- cada tanto sorprende con alguna fotografía compartida. Ante tantas versiones de las mujeres que han pasado por la vida de su esposo y las madres de sus hijos, siguen las dudas de con qué mujer tuvo Pepe Aguilar a Leonardo Aguilar.

Para dejar bien claro esa incertidumbre, Leonardo no solo es hijo de Aneliz Álvarez-Alcalá, sino que también sus hermanas Aneliz y la pequeña Ángela. Con un perfil discreto, cada tanto la esposa de Pepe comparte momentos con sus hijos en las redes sociales.

Sin embargo, se puede ver que tiene un poco más de 100 publicaciones que comparte ocasionalmente y donde solo se ven imágenes de la familia.

Por su parte, Leonardo, con quien se ve que mantienen una excelente relación, a sus 21 años se ve que heredó no solo el talento para la música de la familia Aguilar, sino el carisma de su madre.

Con esto queda claro que Aneliz es la madre de Leonardo y por su parte la Dinastía Aguilar sigue siendo una incesante fuente de talento que se evidencia con cada integrante de la familia.

Eso sí, Aneliz desde hace años ha decidido mantenerse alejada del ojo público, por ello es que muy pocos saben de quién se trata. Es una mujer muy guapa y lo más evidente es que le heredó esa belleza a sus 2 preciosas hijas.

No obstante, por más que se conozca tan poco acerca de su vida, cada tanto demuestran que toda la familia está conectada con el mundo de la música y siempre se ven unidos para apoyarse en lo que sea.

Leonardo, al igual que Aneliz y Ángela son los hijos del famoso cantante mexicano Pepe Aguilar y de Aneliz Aguilar y de eso, no hay dudas. ¿Ya sabías con qué mujer tuvo Pepe Aguilar a Leonardo Aguilar?