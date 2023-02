El increíble récord de Cate Blanchett en los Oscar

Cuando hablamos de intérpretes que sorprenden por su talento descomunal y por su gran versatilidad a la hora de sumarse a nuevos proyectos, entonces debemos hacer una mención especial en Cate Blanchett. Una actriz que fascina desde los inicios de su carrera, y que lo continúa haciendo en la actualidad.

No solo ha protagonizado algunas de las películas más famosas y aclamadas por la crítica especializada, sino que también recibió el reconocimiento de importantes premios. Tal es así, que la estrella llegó a alcanzar un récord en los Oscar. ¡Te lo contamos a continuación!

Nadie como ella: Cate Blanchett y el gran récord que alcanzó en los premios Oscar

Curiosamente, la estrella se convirtió en la única actriz que integró 10 largometrajes que más tarde fueron nominados en la categoría de Mejor Película en los premios Oscar. La primera vez que ocurrió fue en 1998 con la producción Elizabeth, la cual también le dio su primera nominación a Mejor Actriz.

Luego protagonizó otras grandiosas películas que compitieron en la categoría más importante de la Academia. En el listado podemos encontrar las tres películas de El Señor de los Anillos, donde se encargó de ponerse en la piel de Galadriel. También El Aviador protagonizada por Leonardo DiCaprio, donde Cate Blanchett recibió su primer Oscar como Actriz de Reparto.

Más tarde representó a Babel en la categoría de Mejor Película, también El curioso caso de Benjamin Button, Don‘t Look Up y Nightmare Alley. El número diez lo alcanzó con la nominación más reciente: Tár, el largometraje dirigido por Todd Field, fue nominado a Mejor Película en los Oscar 2023.

¡Eso no es todo! Cate Blanchett también compite por un galardón gracias a esta película. De esta manera, tiene grandes posibilidades de ganar la terna de Mejor Actriz debido a la impecable actuación que realizó. De acuerdo con el director del film, el personaje fue escrito para ella.

Cate Blanchett, la actriz que hace historia en los Oscar.

“Si ella hubiera dicho que no, la película nunca habría visto la luz. Esto no sorprenderá a los cinéfilos, aficionados o no. Después de todo, ella es una maestra suprema. Aun así, mientras hacíamos la película, la habilidad sobrehumana y la verosimilitud de Cate era algo realmente asombroso de contemplar“, declaró.

“Ella superó todas las expectativas. El privilegio de colaborar con una artista de este calibre es algo imposible de describir adecuadamente. En todos los sentidos posibles, esta es la película de Cate”, agregó el cineasta.

La actriz ya es dueña de dos premios Oscar, veremos si suma uno más al listado. Mientras tanto, continúa siendo la estrella femenina que más participó en largometrajes nominados a Mejor Película por la Academia.