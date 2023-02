A orillas de la piscina, Miley Cyrus enseña su cuerpo al natural y eleva la temperatura de las redes

Miley Ray Cyrus, nacida como Destiny Hope Cyrus, es una cantante, compositora, actriz y productora discográfica estadounidense. La popular artista se destaca por su voz rasposa de tonalidad grave, ??su música abarca una amplia gama de estilos, desde pop y country pop hasta hip hop, experimental y rock.

A lo largo de su carrera la cantante y actriz de 30 años ha deslumbrado a todos con su impresionante talento. Recientemente Miley Cyrus lanzó una canción llamada "Flowers", este gran tema musical es uno de los más escuchados del momento. Es por eso que en la plataforma de videos YouTube posee más de 154 millones de reproducciones.

Actualmente esta canción que lanzó Miley Cyrus superó ampliamente en reproducciones en Spotify al éxito que lanzó Shakira junto al productor y Dj argentino Bizarrap. Sin embargo ambos temas musicales tienen en común el desamor como eje de la letra. La bella rubia le dedicó la canción a su expareja, Liam Hemsworth.

El primer indicio de que la canción fue dedicada al actor fue por la misma fue lanzada el mismo día del cumpleaños de su exmarido. Mientras que el segundo indicio está en el estribillo donde se puede escuchar una clara respuesta a When I was your man, éxito de Bruno Mars que además es la canción favorita de Liam, tanto que se la dedicó a Miley el día de su boda.

La foto de Miley Cyrus cosechó más de un millón de reacciones en Instagram.

Esta fama que posee se ve reflejada en las redes sociales ya que hace algunas horas compartió una foto en su perfil oficial de Instagram que demostró que no solo es una bella voz sino que también es dueña de una imponente hermosura y una perfecta figura. A sus 30 años la nacida en Franklin, Tennessee, Estados Unidos, demostró que tiene un excelente estado físico.