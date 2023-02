La ruptura menos pensada: Rosalía se separó de Rebeca León, su mentora y representante

Seguramente si hace 5 años te preguntaban quién era Rosalía, jamás habías oído hablar de ella ni escuchado una canción, pero todo dio un giro brusco y gratificante cuando la unión de la catalana con Rebeca León surtió sus efectos y comenzaron el ascenso a la fama y el éxito de manera vertiginosa y sin escalas. Hoy Motomami es uno de los discos más escuchados a nivel global y la mayoría de los fanáticos ruega que la artista incluya a su país en las giras que tiene planeadas para tener la oportunidad de verla en vivo. Sin embargo, el contrato llegó a su fin y la intérprete de Despechá rompió lazos definitivos con quien supo trazarle el camino y representarla durante los últimos cuatro años.

Durante cuatro años, la pareja artística trabajó en la internacionalización del segundo disco de Rosalía, concretaron colaboraciones con numerosas celebrities e idearon Motomami. El mejor álbum de 2022, de acuerdo con los Latin Grammy, y una de las producciones más importantes de la historia de la música, según medios especializados, los cuales valoran la capacidad de la catalana para fusionar géneros. Una habilidad que también sorprendía a su otrora representante, quien cuenta con 24 años de trayectoria.

De acuerdo con fuentes consultadas por LOC, las nuevas managers de Rosalía son nada más y nada menos que su madre Pilar Tobella y su hermana Pilar 'Pili' Vila (33), quienes -desde el comienzo- han estado involucradas en la carrera de la artista. Por ejemplo, Pili siempre ha sido su mano derecha, quien, además de acompañarla a los eventos, se preocupa de tres tareas específicas: ayudarla con las redes sociales, contactarla con estilistas y hallar los mejores centros de manicura.

Por otro lado, desde 2018, Pilar Tobella se preocupa de los detalles técnicos. Tras el éxito de El mal querer, Tobella decidió dejar su trabajo en Suprametal para convertirse la administradora de los bienes de su hija. De hecho, ella es la jefaza de Motomami. La empresa que controla las ganancias de la intérprete. No obstante, con la marcha de León, Pilar podría transformarse también en la encargada de cerrar acuerdos en nombre de su primogénita, quien confía ciegamente en ella. "Mi madre es mi pilar", declaró la cantautora en 2020.

Rosalía junto a su hermana y nueva manager Pili.

Nacida en Miami, en una familia cubana con raíces canarias, Rebeca León estudió Historia del arte en la Universidad de Florida. De acuerdo con sus propias palabras, estaba interesada en la preservación de edificios históricos. No obstante, alrededor de 1997, se convirtió en promotora de fiestas, comenzó a interesarse en la música y el destino le hizo descubrir que diversas multinacionales contaban con sucursales en su ciudad.

De ese modo, León decidió informarse sobre sobre la industria y pronto le pidió a un amigo que tenía acceso a Gloria y a Emilio Estefan que la ayudase a conseguir un contacto. Pero la futura manager no llegó a conocer a los Estefan, sino a Jairo Martínez, el descubridor de Shakira, quien le permitió ponerle de persona de referencia en su curriculum. Sin embargo, ninguna multinacional contestó a su solicitudes, por lo que la estadounidense decidió coger el toro por los cuernos.

Rosalía despidió a su manager Rebeca León en buenos términos y amigablemente.

"Comencé a llamar a la secretaria de Sony, con el fin de que me dijese con qué agencia de empleo trabajaban. Pero ella se negaba... Entonces empecé a mandarle regalos. Hasta que un día, que le envié una tarta, me dijo el nombre, me apunté y una semana después me dieron un trabajo remplazando a una muchacha que estaba de baja. Se suponía que era temporal. Pero, al final, estuve cuatro años ahí", dijo, hace un tiempo, a De Gira.

En Sony, León trabajó en ventas y fue asistenta de Jorge Pino, un conocido ejecutivo, con quien se mudó a EMI. Allí estuvo tres años hasta que renunció. Todo con el afán de cumplir el sueño de tener su propia compañía. Así nació la empresa Lionfish, que -en un principio- tenía solo una representada: JD Natasha. Pero todo comenzó a cambiar cuando AEG, una empresa dedicada a la producción, la contrató. Rebeca León fue la manager de Rosalía durante los últimos cuatro años.

Según Rebeca, su época en AEG fue "alucinante". Sobre todo, cuando se hizo cargo de grandes eventos, como una gira mundial de Black Eyed Peas y el concierto de los Rolling Stones en Cuba. Pero la joven decidió dejar la compañía cuando su amigo Juanes le propuso convertirse en su representante. En un principio, Rebeca se negó. Aunque, finalmente, aceptó el desafío y juntos relanzaron Lionfish con un cantante emergente: J. Balvin.

Posteriormente, León también fichó a Ozuna, al ex participante de La voz St. Pedro y, en 2018, a Rosalía, de quien quedó "prendada" al verla en un concierto. Entonces, la catalana era solo conocida a nivel nacional. Pero su nueva manager la llevó a Estados Unidos, donde le presentó a las personas indicadas, además de darle acceso a grandes shows, como Saturday Night Live. Es decir, León le dio alas. Aun así, este enero, Rosalía decidió cortar los lazos con su mentora y cederle el control a otras dos personas.