Así se ve Jennifer Lopez en realidad: le falló el filtro por error y quedó en evidencia

Jennifer Lopez siempre es una clara referencia cuando se habla de pieles perfectas. Los años no parecen pasar para la estrella, y todo eso tiene que ver con los cuidados y el tratamiento que tiene para mantener su privilegiado físico.

Hay varios secretos detrás de la belleza de Jennifer: no fuma, no toma alcohol, no trasnocha, hace una rutina exhaustiva de ejercicios y tiene una alimentación tan controlada como sana. Esto hace que cumpla con todos los requisitos que necesita para lucir excelente.

Sin embargo, en un reciente posteo que realizó en sus redes sociales mientras publicitaba un producto, el filtro que estaba utilizando JLo se cayó y la artista se salió del marco. Así, dejó al descubierto su piel natural y real.

En este descuido que tuvo con las herramientas tecnológicas mostró sus verdaderas líneas de expresión, cómo es su rostro en realidad y a su vez deschavó que estaba utilizando un filtro para embellecerse.

La realidad es que luce espectacular igual, aún sin filtro, sin embargo también queda en evidencia otra obviedad: no es tan perfecta como lo dan a entender estas herramientas que casi todas las celebridades utilizan.

Está claro que, a sus 53 años, Jennifer tiene que tener algunas arrugas y la evidencia del filtro únicamente nos hacen corroborar que aún sin eso es increíblemente bella. "Esperen a que caiga el filtro para ver la textura real de la piel de JLo", escribió un usuario de TikTok que evidenció la falla.

En TikTok se viralizó el rostro sin filtros de Jennifer Lopez.

En apenas segundos se puede ver la tez de la cantante tal cual es. Sin apps mediante, maravillosamente cuidada pero, como es normal, con evidentes marcas de expresión.

A pesar de este descuido tecnológico, JLo se ha mostrado sin maquillaje en otras ocasiones y aunque en la mayoría recurre a los filtros, normalmente son muy naturales y jamás se le ha visto que deformen su rostro. Más allá de los resultados y de lo viral que se hizo estos verdaderos rasgos de la estrella, es innegable que aún así se mantiene increíble a su edad.