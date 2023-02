Evangeline Lilly reveló la propuesta indecente que Michael Douglas no entendió

Hay oportunidades que solo las toman quienes están atentos a que sucedan, el resto vivirá con el “qué hubiera sido si…”. Esto le pasó a Michael Douglas, que dejó pasar un comentario de Evageline Lilly y que pudo haber sonado como una propuesta indecente.

Ambos actores vienen comparten las aventuras de Ant-Man y The Wasp en el Universo Cinematográfico de Marvel, principalmente en su última entrega, Quantumania, donde mantienen el papel de padre e hija. Pero hubo un momento en donde ese tipo de vínculo solo quedó para el libreto.

La relación entre ambos es excelente, pero hubo una vez que pudo haber escalado a otro nivel, pero que por un desentendimiento quedó en la nada. Y no fue solo con Douglas, ya que Lilly también involucró a Michelle Pfeiffer en la anécdota.

En una entrevista durante la promoción de Quantumania, Evangeline contó algunos recuerdos de situaciones graciosas durante el rodaje. En una de ellas, contó: “Ese día estaba en el set, estábamos haciendo una escena en un restaurante y estábamos en una sala de espera. Había extras y también había niños”.

Continuó el relato contando que, “en un momento, me volví hacia Michael y Michelle y les dije: ‘Saben, ustedes son verdaderos GILFs’”. Este término se conforma con las siglas de la frase en inglés que, de cierta manera, pasó inadvertida a la primera.

Sin vacilar, Lilly prosiguió con la narración del suceso con una reacción bastante sorpresa: “Michael no tenía idea, por lo que me preguntó: ‘¿Qué es un GILF?’. Y en lugar de mantenerme callada en medio de una habitación repleta de niños, le respondí: ´Es un abuelo con quien me gustaría tener sexo´.

De inmediato me di cuenta de que le había dicho a Michael Douglas que me gustaría tener sexo con él, que no es lo que deberías decir frente a un grupo de niños, ¡ups!”, recordó la actriz durante la entrevista, en un tono muy alegre.

Por supuesto, el rodaje continuó y, luego de semejante declaración que trajo su comentario, pudo vincularse aún más con quienes fueron sus ídolos y modelos a seguir. “Tuve que estar en una escena con los tres en mi cumpleaños número 42. Son geniales. No quieres conocer a tus ídolos porque tienes miedo de que te decepcionen, y son más geniales de lo que crees que son. Son increíbles”.