Se encontraron similitudes entre Ant-Man and the Wasp: Quantumania y otro film muy popular, ¿plagio o coincidencia?

La industria del cine no deja de alimentarse día a día de los súper mundos creados por el MCU. No sólo estamos a la espera de Black Panther: Wakanda Forever que llega a todas las salas el mes próximo sino que esta semana dio a conocer el trailer oficial de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un film con muchas particularidades y una de las historias preferidas de los fanáticos protagonizada por Paul Rudd. Sin embargo, un usuario encontró varias similitudes entre las escenas que se dieron a conocer y otro film muy popular. ¿Se trata de plagio o de grandes coincidencias?

Protagonizada por Paul Rudd, será la tercera producción en tener como figura principal a este superhéroe capaz de agrandar o achicar su cuerpo de acuerdo a lo necesario, gracias a los inventos de Hank Pym, el personaje encarnado por Michael Douglas. Por supuesto, volveremos a ver a The Wasp, la superheroína a la que le da vida Evangeline Lilly desde el la primera aparición de Ant-Man.

En Ant-Man and the Wasp: Quantumania, como bien lo indica su título, veremos a los protagonistas perderse en el reino cuántico. Tras un invento fallido de la hija de Scott Lang, los cinco protagonistas de este relato (Ant-Man, The Wasp, Hank Pym, Jannet Pym y Cassie) terminarán absorbidos por el reino cuántico en donde se cruzarán con un villano al que ya vimos en la serie de Loki.

Kang el conquistador será el rival a vencer para esta producción que como bien mostró el primer avance oficial, parece que será tan colorida como las películas de Guardianes de la Galaxia. Si algo se ha visto en el MCU es la capacidad que tienen para crear mundos de cero y en este caso el reino cuántico no será la excepción. Eso sí, parece que tuvieron una inspiración muy marcada de una popular saga de historias infantiles.

Spy Kids 3-D walked so Ant-Man 3 could run pic.twitter.com/GYv6akMGGb — BLURAYANGEL uD83EuDD87 (@blurayangel) October 25, 2022

En sus redes sociales, el usuario de Twitter @blurayangel descubrió que hay muchas similitudes entre varios de los planos que veremos en Ant-Man and the Wasp: Quantumania y los que ya vimos en la tercera película de Mini Espías 3D. Desde la forma en la que se presenta el villano Kang, hasta el mundo que recorren Scott, su hija y los Pym, son varias las similitudes que hay entre este film con el de Robert Rodríguez.

Un usuario de Twitter encontró varias similitudes entre el trailer de Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Mini Espías.

Con cuatro películas en la saga, Mini Espías se convirtió en una de las producciones más exitosas para Robert Rodríguez. Después de más de una década, Robert Rodríguez confirmó en sus redes que se viene una nueva historia dentro de este universo y que ya terminó de rodarla. En este caso no se tratará de una secuela sino de un reboot que llegará a través de Netflix. Zachary Levi (Shazam!) y Gina Rodriguez (Jane the Virgin) serán los adultos en esta producción que presentará a Connor Esterson y Everly Carnagilla como los niños protagonistas. Robert Rodriguez volverá a escribir y dirigir, y tendrá como eje la aparición de un virus informático que pondrá a disposición del villano principal a toda la tecnología del mundo.