Una famosa actriz reveló cómo se encuentra Jeremy Renner: "Está en silla de ruedas y..."

El inicio del 2023 trajo la noticia del grave accidente que sufrió el actor Jeremy Renner en su casa de la ciudad de Reno, Nevada, Estados Unidos, cuando su vehículo quitanieves pasó por encima de él y le ocasionó, múltiples fracturas. Pero pasado el primer mes y medio, las noticias de su estado de salud no son más que alentadoras.

Tras unas cuantas cirugías complicadas para tratar su “trauma torácico cerrado y lesiones ortopédicas”, y con una rápida recuperación, Renner fue dado de alta a mediados de enero para alegría de sus fanáticos que se enteraron de primera mano en las redes sociales. También fue por esa vía que el actor se encargó de agradecer a todo el staff médico que se involucró en su tratamiento desde que llegó.

Ahora son aún más alegres las novedades que llegan desde su entorno, ya que una de sus colegas fue a visitarlo y se llevó de las más gratas sorpresas. Se trata de quien fuera la protagonista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly.

En una charla con el portal Access, contó que, si bien fue una visita “intensa”, encontró a Jeremy “de buen ánimo” para encarar lo que queda de su recuperación. Su amistad viene desde 2008, cuando compartieron el rodaje de la película ganadora del Oscar, The Hurt Locker, de Kathryn Bigelow, por lo que recordó que “en ese rodaje estaba tan joven y lleno de energía, y me acuerdo de sentirme impresionada por él”. Además, remarcó que “es una leyenda, es una persona muy valiente y muy fuerte”.

Entrando en los pormenores de su visita, Evangeline contó: “Entré a su casa y se me puso la piel de gallina porque lo vi moverse y le pregunté: ‘¿Por qué te estás moviendo? Qué está pasando?’. Yo esperaba verlo en su cama y tomar su mano mientras se quejaba del dolor y permanecía quieto, pero lo vi en su silla de ruedas yendo de un lado a otro, riéndose con sus amigos, es un milagro”.

La "intensidad" a la que se refiere Lilly se dio por las anécdotas que Renner le contó: “Tuvo una experiencia cercana a la muerte y eso es algo altamente traumático. Estuvo despierto durante toda la situación. Eso no me lo puedo sacar de la cabeza. Han pasado días y todavía me pasa de recordar cosas que me dijo de lo que vivió ese día, de lo que podía ver y escuchar que pasaba. Ahora tiene un viaje, un camino que atravesar, lo que le pasó fue una pesadilla, pero él salió y ya está del otro lado”.

Mostrándose conmovida por esto, no dudó en sentenciar que “está hecho de algo fuerte ese hombre, uno siempre va a ver eso en él, y por eso se está reponiendo de manera increíble, agradezco que así sea”.

Evangeline Lilly es una de los tantos amigos de Jeremy Renner que están convencidos de que lo peor ya pasó y que todo lo que venga será para mejor. “Se arreglarán, se volverán más fuertes”, expresó segura.