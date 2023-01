El pasado oscuro y poco conocido de Jeremy Renner, el actor de Marvel que estuvo a punto de morir

La salud de Jeremy Renner va mejorando y ya fue dado de alta para alegría de todos sus fanáticos y compañeros. Durante días se ha hablado del suceso que lo llevó a la UCI del hospital del Condado de Washoe, así como también de su lenta pero constante evolución favorable, y que culminó con el final feliz de que el actor vuelva a si casa.

Este accidente que casi le cuesta la vida se suma a las pocas pero importantes páginas negras de su vida, ya que no todo es color de rosas para los artistas de Hollywood. Durante los años fructíferos en los que estuvo interpretando a Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), su vida personal no estaba siendo tan buena.

Renner, de 52 años, pasó por años de penurias durante los rodajes de Advengers y la serie dedicada a su personaje que se emite por Disney+. Desde el poco tiempo que le pudo dedicar a su hija como las diversas batallas legales que enfrentó y enfrenta con su ex mujer son la sombra de una carrera que venía iluminada por el estrellato.

En una entrevista con el portal Men’s Health, Jeremy indicó que tiene una casa aislada en Hollywood Hills para pasar tiempo con su hija Ava, cuando no puede llevársela a su residencia de Nevada por sus compromisos laborales, los cuales lo alejaron mucho de la pequeña en sus primeros años de infancia, justo cuando más rodajes tenía.

El solo ver a su pequeña por pocas horas, haciendo un gran esfuerzo durante los rodajes, le hizo negociar con Marvel, ya que estuvo a punto de abandonar sus personajes. “Les dije podían buscarse a otro porque yo quería estar con mi hija”, confesó, y tras esto, obtuvo el visto bueno de la compañía y fijó una cláusula en su contrato. “Aquello me enseñó a tener el valor para decir: ‘Todos, a la mierda. Es mi tiempo con mi hija’”, exclamó.

Pero el otro problema que también lo aquejaba era uno mucho más molesto, que ensuciaba su reputación y que no fue fácil de solucionar como con la productora. Las batallas legales con su ex esposa, la actriz canadiense Sonni Pacheco fueron una gran molestia. Primero, el divorcio a menos de un año de haberse casado y con cuatro años de relación, luego la larga disputa por la custodia de Ava (por la que su gran cantidad de trabajo lo puso en desventaja), pero lo más grave vino en 2019.

Pacheco se presentó en tribunales y denunció que, en 2015, Renner la amenazó de muerte y luego intentó suicidarse, además de acusarlo abusar de sustancias durante años así como también de maltratarla verbal y emocionalmente. Todo este escenario puso en peligro la continuidad de su trabajo con Disney+, pero la empresa decidió apoyar la postura del Ojo de halcón, que fue muy firme al respecto.

"No respondo en público o en privado a tonterías. Si le respondes, le das combustible. No avivo los fuegos de mierda. Simplemente no lo hago. Me niego", exclamó Jeremy al portal, y dio vuelta la situación alegando que su ex esposa padecía problemas psicológicos, estaba obsesionada por el sexo, y hasta la acusó de malversación de casi 50.000 dólares del fondo fiduciario de su hija. No todo brilla en la vida de las estrellas.