Carolina Sandoval rompe en llanto y preocupa a sus fans

La polémica conductora Carolina Sandoval, quien hace unas semanas pidió disculpas públicas a la ex Miss Universo Dayanara Torres por comentarios ofensivos realizados cuando la modelo se divorció del cantante puertorriqueño Marc Anthony, compartió recientemente un video donde aparece llorando desconsoladamente que la marcó, lo que sembró la preocupación de sus fans y amigos al verla en ese estado.

Carolina Sandoval recordó un aniversario más del fallecimiento de su padre.

"Mis lágrimas lavan mi rostro de tanto que he llorado tu partida durante estos años. Extraño tanto tu voz papá, tus llamadas, tus ojos, tus manos, extraño tanto todo y aunque he aprendido a vivir con esto y sigo con tu mirada intacta en mi memoria, ha sido dificilísimo. El hueco que dejaste es demasiado profundo", escribió Sandoval junto a una fotografía de su padre.

Y es que ayer jueves 23 de febrero se cumplió un aniversario más del fallecimiento de su padre Oswaldo Sandoval. "Ocho años…ocho años que se dicen fácil, 8 años y que cuando me preguntan: ¿Cómo has hecho todos estos años, cómo se supera la partida de un padre? Aún no sé a ciencia cierta qué responder…pues solo sé que este amor es del tamaño del vacío por tu ausencia. Vives en mi y cómo mujer de fe sigo hacia adelante, pero con tu amor en cada pedacito de mi", escribió Carolina.

Carolina Sandoval recordó a su padre con un emotivo mensaje.

Asimismo, la venezolana describió a su padre como “mi hombre favorito”, al tiempo que reveló que Oswaldo la llamaba su “sol”. Carolina también tiene una relación muy estrecha con su madre, Doña Amalia, quien vive con ella junto a su esposo Nick Hernández, y sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria en su casa de Miami.