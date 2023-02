Así lucen hoy Max y Emme, los mellizos de Jennifer Lopez y Marc Anthony que acaban de cumplir 15 años

Antes que su espléndida carrera, su fortuna millonaria, su éxito contundente en cada rincón del mundo, su belleza inigualable, incluso, antes que su esposo Ben Afleck, lo más importante en la vida de Jennifer Lopez son sus hijos Emme y Max, los mellizos que tuvo junto a Marc Anthony y que acaban de celebrar su cumpleaños número 15. Ahora que son todos unos adolescentes, más nostalgia siente la Diva del Bronx por los tiempos en los que todo era inocencia, juegos y abrazos cariñosos y así lo demostró mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Este día, a pesar de que la intérprete de On the floor quiera seguir viéndolos como sus “cocos” (así les dice de cariño), queda de manifiesto que ya son unos adolescentes y que muy probablemente en tres años tengan que dejar el hogar materno para ir a estudiar la universidad. Emme y Max, los mellizos que la actriz de 53 años y el cantante de 54 tuvieron en 2008, cuando la entonces pareja estaba por celebrar su cuarto aniversario de bodas, han crecido bajo los reflectores debido a que sus famosos papás han gozado de enorme éxito en sus carreras en la industria del entretenimiento pero, existe una poderosa razón por la que pudieron no haber nacido.

Los mellizos de Jennifer Lopez y Marc Anthony, Max y Emme, acaban de cumplir 15 años.

Aunque durante su infancia tanto Jlo como Marc Anthony buscaron mantener la vida de sus hijos lo más alejada posible de los reflectores, ellos –por cuenta propia– han comenzado a llamar la atención de los medios al demostrar en distintas ocasiones que tienen inclinaciones artísticas (aunque lo raro sería que no las tuvieran) y por cuestiones meramente personales.

“Feliz cumpleaños a mis hermosos y brillantes cocos. Estoy muy orgullosa de ustedes dos en todos los sentidos”, escribió este día Jennifer Lopez en su cuenta de Instagram, en la que compartió un video que muestra distintos momentos de estos 15 años en la vida de sus hijos mellizos, Emme y Max, quienes se han convertido en un eje vital para la Diva del Bronx. “Ustedes traen tanta alegría y felicidad a mi corazón y alma. Los amo más allá de siempre”, remató la actriz y cantante.

Jennifer Lopez sabe que en la actualidad sus hijos atraviesan una etapa difícil y decisiva como sucede en la vida de cualquier persona al llegar la adolescencia, por lo que busca mantener una sana relación con sus hijos. La cantante ha mencionado en distintas entrevistas que no ha sido fácil lidiar con el humor de sus mellizos, ya que en algunas ocasiones hasta se han burlado de ella o la han criticado.

Sin embargo, recientemente dio a conocer que hace poco vieron Selena, la película que la lanzó a la fama, y que su reacción fue sumamente emotiva, ya que ellos desconocían el destino que había corrido la fallecida Reina del Tex-Mex.

Emme se autopercibe como persona no binaria y Jennifer Lopez siempre apoya en todas sus decisiones a sus hijos.

Por otra parte, en 2022 se dio a conocer que Emme se identificaba como una persona no binaria, por lo que Jennifer –como buena mamá– le mostró su apoyo en público y causó revuelo cuando en un concierto la presentó utilizando el pronombre de género neutro "elle" (they/them, en inglés).