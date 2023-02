Lucero regresa a las pantallas con la nueva serie “El Gallo de Oro”

Sin lugar a dudas, Lucero es una de las figuras más importantes y populares del mundo del espectáculo latino, y si bien la artista se encuentra activa sobre los escenarios en su faceta de cantante, hacía más de 5 años que estaba alejada de las pantallas, pero ahora ha llegado el momento de su regreso a la actuación.

Y es que la ex de Mijares, nunca había descartado esta vuelta, pero tenía en claro era que para retornar a los sets de grabación, debía haber un proyecto que la sedujera y ciertos requisitos que debía cumplir el guion. "Siempre estoy dispuesta, siempre estoy abierta a recibir sugerencias, a recibir invitaciones. Como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni de desnudos ni de cosas horrorosas. He visto algunas escenas que me agobian un poco y a mí me gustaría siempre conservar un poco más mi línea. Me gustaría hacer algo más conservador dentro de que bueno son temas fuertes y todo", declaraba Lucero en 2019.

Lucero protagonizará la serie "El Gallo de Oro".

Ese proyecto que estaba esperando la artista mexicana llegó de la mano de la plataforma de streaming “ViX+”. Lucero protagonizará la adaptación para televisión de la novela de Juan Ruffo, llamada “El gallo de oro”.

La mama de Lucerito Mijares utilizó sus redes sociales para realizar el esperado anuncio de su regreso a las pantallas. "A partir de hoy esta maravillosa historia empieza a ser una realidad. De la pluma mágica de Juan Rulfo, ‘El gallo de oro’ llegará muy pronto a sus pantallas a través de ViX+", escribió la actriz.

Lucero protagonizará “El gallo de oro”, una serie que cuenta con 10 capítulos, donde compartirá créditos con el galán de telenovelas José Ron y el actor mexicano Plutarco Haza.

Lucero vuelve a protagonizar una producción luego de 5 años de ausencia en los sets de grabación.

"El gallo de oro de Juan Rulfo tiene algo especial, una fuerza de gravedad, un magnetismo tan fuerte que atrae a talentos icónicos y únicos de la industria. La historia se desarrolla en un pequeño universo de música, literatura y dramas humanos personificados por un gran elenco y marca el regreso a la actuación de Lucero. Esto, como los eclipses, no sucede a menudo y hay que verlo", dijo Patricio Wills, presidente de W Studios, TelevisaUnivision, quien es el encargado de producir la nueva serie.

La historia se desarrolla en México de los años 40 cuando todavía sacudía la convulsión de la revolución y había mucha pobreza, lo que trajo aparejado varios cambios. “El gallo de oro” retratará los pueblos rurales de los cuales parte el imaginario colectivo de un pintoresco y folclórico universo, donde los palenques, los juegos de cartas, las peleas de gallos, los puestos de comida y la música crean el ambiente festivo y por momentos trágico de la serie.