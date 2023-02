Desde New York, Yanet García deslumbra con su figura perfecta y paraliza las redes

Yanet García con el correr de los años demostró que es dueña de una gran popularidad en el mundo virtual. En sus cuentas oficiales comparte fotos y videos que no solo deslumbran a sus seguidores sino que también demuestran que ella es una trabajadora 24/7. Constantemente se supera para tener un mejor presente y poder cumplir todos sus objetivos.

Hace algunas horas, Yanet García compartió una serie de fotos en su perfil de su cuenta oficial de Instagram que son parte de una sesión que realizó para una prestigiosa marca de ropa. Esta producción fue realizada en las calles de New York, lugar de residencia actual de la popular influencer.

Yanet García nació el 15 de noviembre de 1990 en Monterrey, México.

En la fotografía se puede ver a la famosa mexicana lucir un tapado de piel de tonos marrones mientras está sentada en un banco del Central Park. Este look elegido por Yanet García no solo demostró la gran belleza que posee sino también su perfecta figura. Los 32 años que tiene la nacida en Monterrey le quedan de maravillas.

Mientras que en otra de sus fotografías compartidas en la mencionada red social de la camarita, Yanet García demostró toda la sensualidad que posee al publicar una imagen donde se la ve luciendo un conjunto de ropa interior de tonos negros. Esta captura en poco tiempo causó una ola de reacciones de sus fans.

Yanet García comenzó su carrera siendo la chica del tiempo.

Junto a la foto Yanet García agregó la frase "buenas noches". Estas simples palabras causaron miles de mensajes de sus fans, algunos de ellos fueron los siguientes: "Debes ser un espejismo, no podes ser tan perfecta", "buenas noches Preciosa. Imposible no soñar contigo luego de ver tu foto. No se puede ser más bella y perfecta".