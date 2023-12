Samadhi Zendejas luce un conjunto de ropa interior que resalta su esbelta silueta

Samadhi Zendejas es una de las artistas del momento al protagonizar la telenovela “Vuelve a mí” junto al actor William Levy. Su rol protagónico demostró que es dueña de un gran talento, por lo que su papel en la mencionada tira televisiva es uno de los más reconocidos de la farándula latina.

Esta fama que ha cosechado en su exitosa carrera se ve reflejada en sus redes sociales. Es por eso que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata. Miles de corazoncitos y elogios son los que se pueden leer en cada post que hace.

En esta oportunidad, Samadhi Zendejas estuvo muy activa en sus cuentas oficiales y compartió una serie de videos que deslumbraron a todos. El primero de ellos, fue publicado en sus historias de Instagram. En el material audiovisual se la puede ver luciendo un conjunto de ropa interior de color negro que conquistó a sus fans.

Mientras que la segunda publicación se puede ver en el feed de su IG. Allí Samadhi Zendejas compartió un video que pertenece a una producción que hizo para una importante marca de ropa. En el clip se puede ver a la actriz protagonizando un clip que promociona esta firma de indumentaria.

“No me pierdo todas las noches, tu novela me has cautivado que muchacha más dulce”, “Siempre en continuo aprendizaje y subiendo peldaños por méritos propios. Esa eres tu Sama, una mujer valiente y empoderada. Mis mejores deseos, siempre para ti”, fueron algunos de los mensajes que recibió Samadhi Zendejas.