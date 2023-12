Respira profundo antes de ver a Jennifer Lopez en bikini y de vacaciones

La llegada de las fiestas navideñas se convirtieron no solo en el momento perfecto para analizar y hacer balances de fin de año, sino también para relajarse y disfrutar de todo el esfuerzo que uno ha hecho en esta temporada. Y Jennifer Lopez lo sabe muy bien, al punto de haberse tomado unas merecidas vacaciones y tras ser fotografiada luciendo un majestuoso bikini que enmarca su fantástica figura. Definitivamente, la estrella se ha robado los suspiros de todos.

Por estas fechas, aprovechando el receso de actividades de muchos, Jennifer Lopez decidió tomarse un pequeño descanso en la isla San Bartolomé, ubicada en Francia. Allí fue captada por los paparazzis disfrutando de un merecido break, sorprendiendo una vez más por lo radiante que se encuentra físicamente.

Jennifer Lopez de vacaciones por una isla francesa.

La cantante subió la temperatura de la isla disfrutando de un paseo por la playa y su arena blanca portando un sensual y pequeñísimo bikini blanco. En las imágenes queda en evidencia su torso definido y sus marcados abdominales.

La multi talentosa estrella desfiló su tonificado cuerpo, mientras disfrutaba de algunos rayos de sol, completando su look de vacaciones con un gran sombrero de paja, gafas de sol y una toalla de color rosa envuelta alrededor de sus caderas.

Con los auriculares conectados para mantenerse dentro de su mundo, Jennifer Lopez activó el "modo avión" y se puso offline para relajarse en esta escapada, aprovechando al máximo su viaje después de un año bastante movido.

La isla francesa de San Bartolomé también es conocida como Saint Barth o St Barths. Se encuentra ubicada en las Pequeñas Antillas, en el mar Caribe. Tiene una pequeña población de, aproximadamente, 10 mil habitantes y es el lugar ideal para pasar un tiempo en armonía.

Jennifer Lopez de vacaciones por una isla francesa.

Lo que ahora muchos fanáticos de la intérprete se preguntan es dónde se encontraban tanto su esposo Ben Affleck como así también sus hijos, Emme y Max. Y eso es porque la estrella fue vista en soledad, fotografiada sin compañía.