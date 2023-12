Michelle Monaghan reveló qué le dijo su marido cuando besó a Tom Cruise en medio de su luna de miel

Cuando se graba una peli de Hollywood, se debe cumplir con los tiempos de rodaje y casarse no es excusa para retrasarlos. Es así que Michelle Monaghan se la pasó a los besos con Tom Cruise durante su luna de miel, pero lo que más le llamó la atención fue la curiosa reacción que tuvo su esposo durante todo el proceso.

La actriz estadounidense de 47 le contó a Codiller esta situación que se remonta a la época de filmación de Misión Imposible III, en la que encarnó a Julia Meade, prometida de Ethan Hunt. En ese mismo período durante 2005, ella contrajo nupcias con el artista australiano Peter White.

Formar parte de una gigantesca franquicia de Hollywood es algo que muchos actores y actrices aspiran, por lo que Michelle no iba a dejar pasar esa chance, sea el motivo que sea. “Era una película muy importante y yo me acababa de casar y me salté mi luna de miel para comenzar el rodaje de inmediato”, explicó.

“Recuerdo que íbamos a trabajar y Tom y yo tuvimos una especie de escena íntima que fue la primera escena juntos”, contó, y también recordó estar “muy nerviosa” cuando “llegó a casa del trabajo”, porque no quería ver qué tipo de reacción, cara o semblante podría tener su flamante esposo tras un rodaje de ese calibre, pero lo que encontró en su casa la sorprendió.

“Llegué a casa al final del día y me dijo: ‘¿Cómo estuvo?’ Yo comenté: ‘Dios mío, fue increíble. Fue tan amable. Fue genial’, y él me respondió: ‘¿Qué tan genial es que te estuvieras besando con Tom Cruise en nuestra luna de miel?’”, exclamó entre risas.

Vale mencionar que Michelle y Peter habían tenido una charla previa a que vaya a grabar aquellas escenas. “Mi marido me dijo: ‘No te preocupes, la vas a pasar muy bien. Va a ser maravilloso’”, contó la actriz. Al final de la jornada, ella solo pudo justificar la reacción de su marido diciendo: “Somos así de fans”.

Más allá de lo cómico del asunto, para Monaghan tuvo un significado más profundo y la prueba de que iba por el camino correcto, tanto en lo laboral pero más aún en su vida. “Eso es un testimonio del hombre con el que me casé, que siempre me ha apoyado totalmente y se muestra emocionado y entusiasmado ante las oportunidades”, explicó y agregó que White nunca demostró celos, sino que “simplemente estaba muy orgulloso”.

Actualmente, Michelle y Peter se mantienen felizmente casados, y transitan el gran rol de ser los padres de Willow Katherine, de 14 años, y Tommy Francis, de 9.