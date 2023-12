Quiénes son los ex de Taylor Swift que inspiraron sus icónicas canciones

Taylor Swift está viviendo un momento ideal dentro de su vida. En lo profesional viene de tener un enorme éxito con su gira mundial The Eras Tour, mientras que en lo personal volvió a encontrar el amor en Travis Kelce, jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs. A veces sus cuestiones artísticas se mezclan con su vida privada, sobre todo en lo sentimental y si recordamos que varios de sus grandes éxitos estuvieron inspirados por algunos exnovios.

Días atrás, Taylor Swift cumplió 34 años y no sólo la artista estuvo de fiesta sino también todos sus fans. Es por eso que las redes sociales se llenaron de seguidores deseándole los mejores deseos, algo también empujado por su enorme actualidad personal.

Taylor Swift y Joe Jonas.

Dentro de todas estas demostraciones de afecto, varios de sus fieles fanáticos recordaron algunos de sus más icónicos temas. Los mismos tienen una gran particularidad: que varias canciones estuvieron dedicadas a sus examores.

Lo cierto es que la intérprete de 34 años se inspira en sus vivencias personales para escribir sus temas. Es por esa misma razón que hay muchas de estas letras que tienen alguna relación con experencias de quienes fueron sus parejas.

Algunos de sus fans han descubierto que hay temas que son dedicados para varios de sus ex, quienes le rompieron el corazón o con los que vivió un tórrido romance. Y la lista de canciones es bastante interesante para ir repasándola.

Si bien hoy se encuentra feliz junto a Travis Kelce, una de las personas que fue su primer fuente de inspiración fue su primer gran amor Brandon Bordello a quien le dedicó Our song y Tim McGraw de su disco debut, Taylor Swift.

Taylor Swift y Harry Styles.

Joe Jonas fue una de sus primeras relaciones famosas y quien inspiró temas como Forever & always, Last kiss y Holy ground. En tanto, a Taylor Lautner le dedicó Back to december y a John Mayer le compuso Dear John, Ours y Would’ve, could’ve, should’ve en diferentes álbumes.

A Jake Gyllenhaal le escribió los icónicos sencillos del disco Red: We are never ever getting back together, All too well, Girl at home y The moment I knew. La lista de canciones inspiradas en ex de Taylor Swift es más que extensa. Taylor Swift y Jake Gyllenhaal.

Connor Kennedy inspiró la canción Begin again; Harry Styles el sencillo Style y se dice que también I know you were trouble; Calvin Harris el tema High infidelity; Tom Hiddleston inspiró Midnight rain y a Joe Alwyn le escribió la canción All the girls you loved before, este último siendo uno de sus amores más sanos durante mucho tiempo.