Jessica Simpson deslumbra con un traje de baño animal print

Jessica Simpson lanzó su carrera musical en la década de los 90 donde ubicó varios sencillos exitosos en las listas de los más escuchados del planeta. Así también tuvo importantes participaciones en realities shows y en películas, donde con su talento para la actuación también se destacó en ese ámbito. Ahora, la también diseñadora de moda deslumbró al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece luciendo un coqueto traje de baño animal print.

Gracias a la música, Jessica Simpson se convirtió en una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento en los años 90, que le permitieron participar en exitosas películas como “Los Duques de Hazzard” y “Blonde Ambition”. Asimismo, lanzó su autobiografía, donde confesó haber sido abusada cuando tenía 6 años, lo que provocaron sus adicciones al alcohol y las pastillas.

Jessica Simpson demostró que sigue siendo una de las mujeres más hermosas de la industria del entretenimiento. Foto: Instagram/ Jessica Simpson

“Me estaba matando con la bebida y las pastillas. No me amaba, no respeté mi poder, pero hoy lo hago. Me he portado bien con los miedos y he aceptado partes de mi vida que son tristes”, expresó la cantante, quien además aseguró que desde hace 6 años está sobria.

A sus 43 años de edad, Jessica Simpson demostró que sigue siendo una de las mujeres más hermosas del ámbito artístico mundial, al compartir en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 6,3 millones de seguidores, una imagen donde se la ve posando de manera sensual luciendo un elegante traje de baño animal print con el que se robó todas las miradas.

Jessica Simpson enamora con los looks que comparte en sus redes sociales. Foto: Instagram/ Jessica Simpson

Cabe mencionar que Jessica Simpson utiliza la red social de la camarita para presumir su belleza luciendo cualquier tipo de prenda, desde vestidos de fiesta súper escotados, pasando por trajes de diseño exclusivo hasta audaces bikinis que dejan al descubierto su espectacular figura, que provoca la locura de todos sus fanáticos.